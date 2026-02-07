Accidente vial en la CA-5 deja un muerto y cuatro heridos en Comayagua

Una persona perdió la vida y otras cuatro resultaron heridas este sábado tras un accidente de tránsito tipo despiste, cuando el vehículo en el que se transportaban volcó en la carretera CA-5, a la altura de la comunidad de Cañas La Cuesta, en el departamento de Comayagua.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima mortal y los heridos, todos originarios de Tegucigalpa, se dirigían hacia la comunidad de Quebrada Amarilla, en el municipio de San Luis, Comayagua, donde tenían previsto vender mercadería, ya que se dedicaban al comercio.
Tras el accidente, al lugar se desplazó personal del Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos y los trasladaron a centros asistenciales cercanos para su evaluación médica.
Asimismo, miembros de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas que provocaron el despiste y posterior volcamiento del automotor.
Las autoridades no han brindado mayores detalles sobre la identidad de la persona fallecida ni sobre el estado de salud de los heridos, mientras continúan las diligencias en la zona.