Accidente vial en la CA-5 deja un muerto y cuatro heridos en Comayagua

COMAYAGUA, HONDURAS

Una persona perdió la vida y otras cuatro resultaron heridas este sábado tras un accidente de tránsito tipo despiste, cuando el vehículo en el que se transportaban volcó en la carretera CA-5, a la altura de la comunidad de Cañas La Cuesta, en el departamento de Comayagua.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima mortal y los heridos, todos originarios de Tegucigalpa, se dirigían hacia la comunidad de Quebrada Amarilla, en el municipio de San Luis, Comayagua, donde tenían previsto vender mercadería, ya que se dedicaban al comercio.