Suyapa Enamorado asume como nueva directora municipal de Educación en SPS

San Pedro Sula, Honduras

La funcionaria llega a esta responsabilidad respaldada por una trayectoria en el ámbito educativo por más de una década en el Institito José Trinidad Reyes , donde ha demostrado liderazgo y vocación por el desarrollo académico de jóvenes del municipio.

La profesora Suyapa Coto Enamorado fue nombrada oficialmente como nueva directora municipal de Educación en San Pedro Sula, cargo desde el cual estará coordinando y fortaleciendo los procesos educativos en los centros escolares del casco urbano y zonas rurales del municipio.

Durante una entrevista, Coto Enamorado subrayó que su administración estará enfocada en la organización, la transparencia y la eficiencia institucional como pilares fundamentales de su gestión.

“No hay éxito individual en la gestión pública; todo logro es el resultado de un equipo comprometido”, expresó, destacando la importancia del trabajo conjunto dentro de la Dirección Municipal de Educación.

En ese sentido, reconoció el papel clave del personal que integra su equipo de trabajo, resaltando su dedicación, responsabilidad y profesionalismo en cada una de las labores que desempeñan.

Asimismo, reafirmó que la prioridad de su gestión será mantener una respuesta oportuna a las necesidades de los educandos y docentes, donde las demandas son constantes y urgentes.

La directora aseguró que se impulsará una administración cercana a las comunidades, con mayor presencia en los centros escolares y canales de comunicación abiertos con padres de familia y docentes.

Coto Enamorado enfatizó que la educación es una herramienta clave para el desarrollo de San Pedro Sula y que su gestión buscará generar impactos positivos y sostenibles.