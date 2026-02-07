UPNFM vs Olimpia, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

Olimpia pasa página, y este sábado vuelve a la acción en la Liga Nacional, para enfrentarse a los Lobos de la UPNFM en el Estadio Emilio Williams de Choluteca. El juego es correspondiente a la jornada 4 del Clausura 2026.

El actual bicampeón del fútbol hondureño busca pasar de página, eso sí, sin quitar la morada de su duelo contra el América de México. Los Albos vienen de caer por 1-2 ante las Águilas en el Nacional y tienen una complicada misión para la vuelta que se disputará en territorio azteca.

Para avanzar a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el Olimpia tiene que remontar los dos goles recibidos y no recibir en México. Una dura prueba en busca del boleto a la siguiente fase de la competencia.