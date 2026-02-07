Nasry Asfura antes de reunirse con Trump en Mar-a-Lago: "Hoy va a salir todo bien"

Florida, Estados Unidos

A pocas horas de sostener una reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó un mensaje de confianza y optimismo, asegurando que la reunión será positiva para el país.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario hondureño compartió un mensaje instantes antes de ingresar a la residencia del mandatario estadounidense.

“Hoy es un buen día para Honduras. En el nombre de Dios y con Él. Hoy va a salir todo bien. ¡Honduras, vamos a estar bien!”, publicó Asfura.