Nasry Asfura antes de reunirse con Trump en Mar-a-Lago: "Hoy va a salir todo bien"

A pocas horas de sostener una reunión privada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó un mensaje de confianza y optimismo, asegurando que la reunión será positiva para el país.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario hondureño compartió un mensaje instantes antes de ingresar a la residencia del mandatario estadounidense.
“Hoy es un buen día para Honduras. En el nombre de Dios y con Él. Hoy va a salir todo bien. ¡Honduras, vamos a estar bien!”, publicó Asfura.
Reunión privada de Trump y Nasry
El encuentro entre ambos presidentes se realizará este sábado y abordará una agenda bilateral centrada en migración, seguridad y, especialmente, el impacto de los nuevos aranceles comerciales impuestos por Washington.
Asfura viajó ayer viernes a Estados Unidos en un vuelo comercial, acompañado por la canciller, Mireya Agüero.
Más temprano, la ministra de Relaciones Exteriores confirmó que la reunión sería en Mar-a-Lago y que buscaría establecer un diálogo directo entre ambos gobiernos más allá de acuerdos técnicos.
Antes de partir desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola, el presidente hondureño subrayó que uno de los principales objetivos del encuentro será proteger las exportaciones nacionales ante las recientes políticas fiscales adoptadas por Estados Unidos.
El gobernante señaló que su equipo técnico está “listo y preparado” para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10 % a las importaciones y el arancel específico del 25 % aplicado al sector de arneses, una industria clave para la manufactura hondureña.
“Le hemos comunicado al Gobierno estadounidense que estamos en toda la disposición para empezar, de inmediato, las pláticas en cuanto ellos lo determinen”, expresó Asfura, al recordar que países vecinos como Guatemala y El Salvador ya han alcanzado acuerdos similares.
El presidente hondureño recibió durante las elecciones generales de noviembre un respaldo público de Trump.