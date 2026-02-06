Nasry Asfura viaja a EEUU para reunirse con Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inició este viernes su primer viaje oficial a Estados Unidos, con una agenda enfocada en fortalecer acuerdos estratégicos en inversión extranjera, comercio, seguridad, salud e infraestructura, sectores fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Previo a abordar un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola con destino a Florida, el mandatario expresó su entusiasmo por la reunión privada que sostendrá el sábado 7 de febrero con el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

En esta visita, Asfura está acompañado por la canciller Mireya Agüero, quien forma parte de la delegación oficial. Durante el encuentro en Mar-a-Lago, el mandatario hondureño busca consolidar un diálogo directo con Trump sobre intereses comunes, con el objetivo de ir más allá de la firma de acuerdos técnicos y fortalecer la relación bilateral. "La inversión privada americana es clave para Honduras. Existen intereses en proyectos de energía e infraestructura, y nuestro compromiso es atraer inversión extranjera brindando todas las facilidades necesarias", afirmó Asfura.

Reunión con Donald Trump

Nasry Asfura dijo que su equipo técnico está "listo y preparado" para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10 % a las importaciones y el 25 % específico para el sector de arneses, una industria clave para la manufactura nacional. "Le hemos comunicado al Gobierno estadounidense que estamos en toda la disposición para empezar, de inmediato, las pláticas en cuanto ellos lo determinen", subrayó Asfura, tras recordar que países como Guatemala y El Salvador ya han alcanzado acuerdos similares. El gobernante enfatizó que su administración busca consolidar a Honduras como un destino seguro para la inversión privada en sectores estratégicos como la infraestructura y la energía.