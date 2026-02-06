Nasry Asfura viaja a EEUU para reunirse con Donald Trump

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, inició este viernes su primer viaje oficial a Estados Unidos, con una agenda enfocada en fortalecer acuerdos estratégicos en inversión extranjera, comercio, seguridad, salud e infraestructura, sectores fundamentales para el desarrollo económico y social del país.
Previo a abordar un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola con destino a Florida, el mandatario expresó su entusiasmo por la reunión privada que sostendrá el sábado 7 de febrero con el presidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago.
En esta visita, Asfura está acompañado por la canciller Mireya Agüero, quien forma parte de la delegación oficial.
Durante el encuentro en Mar-a-Lago, el mandatario hondureño busca consolidar un diálogo directo con Trump sobre intereses comunes, con el objetivo de ir más allá de la firma de acuerdos técnicos y fortalecer la relación bilateral.
“La inversión privada americana es clave para Honduras. Existen intereses en proyectos de energía e infraestructura, y nuestro compromiso es atraer inversión extranjera brindando todas las facilidades necesarias”, afirmó Asfura.
Reunión con Donald Trump
Nasry Asfura dijo que su equipo técnico está "listo y preparado" para iniciar negociaciones inmediatas sobre el gravamen general del 10 % a las importaciones y el 25 % específico para el sector de arneses, una industria clave para la manufactura nacional.
"Le hemos comunicado al Gobierno estadounidense que estamos en toda la disposición para empezar, de inmediato, las pláticas en cuanto ellos lo determinen", subrayó Asfura, tras recordar que países como Guatemala y El Salvador ya han alcanzado acuerdos similares.
El gobernante enfatizó que su administración busca consolidar a Honduras como un destino seguro para la inversión privada en sectores estratégicos como la infraestructura y la energía.
Asfura citó como ejemplos de confianza empresarial los recientes anuncios de multinacionales como Cargill, que duplicará su producción avícola, y las inversiones de 100 millones de dólares proyectadas en la infraestructura portuaria de Puerto Cortés.
"Si nosotros no entendemos que debemos de traer inversión hondureña y extranjera, tenemos que dar todas las facilidades, un presidente tiene que ser un facilitador para que la gente pueda invertir, porque si no, no va a haber manera que podamos darle oportunidad de empleo a la gente", enfatizó.
La situación de los hondureños que residen en Estados Unidos también será abordado en el encuentro privado entre ambos presidentes.
“El tema migratorio es un tema muy delicado que ya Estados Unidos lo tiene bien definido. El tema migratorio Trump lo ha denominado seguridad nacional”, expresó el mandatario.
El gobernante hondureño finalmente calificó de "héroes" a los cerca de dos millones de compatriotas que residen en Estados unidos, cuyas remesas sumaron el año pasado alrededor de 12.000 millones de dólares, lo que representa el 27 % del Producto Interior Bruto (PIB).