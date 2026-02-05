Hombres de la generación X y baby boomers acaparan el gabinete de Asfura

LA PRENSA Premium comparó las edades de los funcionarios juramentados. Los cálculos se realizaron con 55 funcionarios a falta de información de la directora de la ONCAE, y de Juan Manuel Gálvez, juramentado como gerente general de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).Asfura está siendo acompañado principalmente por personas mayores de 40 años, reflejando que "Tito" se inclinó por la experiencia en administración pública y en el sector privado.El 58% de sus funcionarios tienen edades que oscilan entre los 40 y 59 años, equivalente a 33 personas. En menor medida hay 12 personas entre los 30 y 39 años y 10 que superan los 60 años.