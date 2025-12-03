Paridad en el Congreso avanza lento: mujeres ocupan solo el 29% de los curules

Para Lester Ramírez, analista e investigador, las barreras culturales y sociales siguen siendo un obstáculo importante para la paridad. "Está demostrado que las mujeres tienen más responsabilidades que los hombres. Esto hace que las mujeres no se sientan alentadas a participar. Muchas veces tienen trabajo de cuidado del hogar, de hijos y familias, y todo eso les genera obstáculos", expresó.El entrevistado insistió en la necesidad de transparencia y acceso a datos. El uso de información biométrica podría permitir un análisis más preciso sobre género y edad de los votantes, un insumo clave para diseñar políticas públicas que fomenten la inclusión y la igualdad en la representación política."Lo que pasa es que ellos no quieren publicar esa información, porque quieren siempre saber qué tipo de votante hay en ciertas zonas para hacer sus campañas", agregó.En su opinión, avanzar hacia un Congreso más equitativo exige cambios culturales, mayor apoyo a la participación femenina y la transformación de estructuras que hasta ahora favorecen de manera desproporcionada a los hombres.