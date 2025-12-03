Paridad en el Congreso avanza lento: mujeres ocupan solo el 29% de los curules

Tegucigalpa, Honduras.

La paridad de género en el Congreso Nacional experimenta un avance mínimo en las elecciones generales de 2025, según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE). De los 128 diputados electos, 91 son hombres (71%) y 37 mujeres (29%), cifra ligeramente superior a la registrada en las elecciones generales de 2021, cuando 94 congresistas eran hombres y 34 mujeres. Si lo comparamos con las elecciones de 2017, cuando el Congreso contaba con 27 mujeres y 101 hombres, se observa un incremento de 10 diputadas en dos períodos electorales. Esto quiere decir que hubo un avance gradual en la representación femenina, pues en las elecciones siguientes se sumaron siete diputadas y en la más reciente, tres más.

Sin embargo, este aumento sigue siendo insuficiente si se compara con la composición de los aspirantes, ya que 632 ciudadanos buscaron un curul en las generales de 2025, de los cuales 280 eran mujeres (44%) y 352 hombres (56%). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En otras palabras, aunque las mujeres participaron activamente en los comicios, la representación real en el hemiciclo sigue muy por debajo de la equidad. Cabe señalar que estos datos son preliminares, ya que el CNE aún no ha finalizado el escrutinio de las actas a nivel de diputaciones (van más del 50%). Por lo tanto, los resultados podrían variar al aplicar el cociente electoral y al resolver inconsistencias en más de mil actas.

Distribución

A nivel de partidos políticos, El Partido Nacional lidera en número de diputadas, con 15 de 50 curules, seguido del Partido Liberal (12 de 40) y Libre (10 de 34). Partidos más pequeños como Partido Innovación y Unidad (Pinu-SD) y Democracia Cristiana (DC), que no fueron a elecciones primarias, mantienen representación exclusivamente masculina en esta elección, aunque de los candidatos del Pinu, por ejemplo 66 eran hombres y 62 mujeres, mientras que la DC tenía 63 hombres y 57 mujeres. Esto ocurre pese a que sus listas de candidatura mostraban una distribución casi equitativa, pues en el caso del PINU, 66 aspirantes eran hombres y 62 mujeres; mientras que en la DC se inscribieron 63 hombres y 57 mujeres.

La diputada del Partido Nacional, Lissi Cano, señaló que avanzar hacia la paridad en el Congreso Nacional es clave para fortalecer la democracia hondureña. Según explicó, la presencia de más mujeres en espacios de decisión equilibra la representación, además de que eleva la calidad del debate y la toma de decisiones. Cano afirmó que las mujeres suelen ser más ordenadas y estructuradas en el ejercicio de sus funciones, características que, a su criterio, aportan al desempeño institucional cuando ocupan roles protagónicos. "Necesitamos revestirnos de mucha valentía y coraje para poder arrebatar estos espacios que mujeres valientes que nos antecedieron propiciaron, para que ahora nosotros podamos ser parte de la real toma de decisiones de un país", expresó. Agregó que mientras las mujeres permanezcan fuera de la toma de decisiones, sus derechos y oportunidades continuarán siendo limitados. Por ello insiste en que la paridad es necesaria "para fortalecer la democracia y para que las mujeres sean verdaderas tomadoras de decisiones" en el país.

Departamentos

Por departamentos, la paridad también varía, pues en Cortés, por ejemplo, 11 hombres y 9 mujeres resultaron electos, mientras que en Francisco Morazán las mujeres superan ligeramente a los hombres (12 vs 11). Estos dos departamentos son los que tienen mayor carga electoral, Cortés con 1,152,118 millones de votantes habilitados, mientras que Francisco Morazán tiene 1,145,756. En Atlántida fueron elegidos 8 hombres, mientras que en Choluteca la representación fue de 8 hombres y 1 mujer. Copán eligió a 3 hombres y 1 mujer, y Comayagua aportó únicamente 7 hombres. El Paraíso eligió a 5 hombres y 1 mujer, y en Gracias a Dios se mantuvo la representación femenina con 1 mujer. Intibucá eligió a 3 hombres, mientras que en Islas de la Bahía el único diputado electo fue un hombre.

Por su parte, La Paz eligió a 3 hombres y en Lempira, la mayoría también fue masculina, con 4 hombres y 1 mujer electa. Además, Ocotepeque destacó por elegir a 2 mujeres, mientras que en Olancho fueron 6 hombres y 1 mujer. En Santa Bárbara la representación fue de 8 hombres y 1 mujer, en Valle 3 hombres y 1 mujer, y en Yoro se registró un resultado más equilibrado, con 5 hombres y 4 mujeres. El avance registrado respecto a 2021 es mínimo y evidencia que, aunque las mujeres ganen más terreno en las primarias, el diseño electoral y la dinámica de votación continúan favoreciendo a los hombres, con la misma la brecha histórica de género en el Congreso Nacional.

" "Necesitamos más mujeres participando en política para el fortalecimiento de la democracia" Lissi Cano, diputada del Partido Nacional

