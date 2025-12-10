$!En San Pedro Sula no votaron en plancha: cruzaron voto entre Asfura y Contreras

Este fenómeno se repite en varios municipios. Por ejemplo, para la alcaldía de Omoa, con fuerte arraigo nacionalista, el Partido Nacional va ganando la alcaldía con 9,234 votos (50.53%), frente a los 7,571 (41.43%) votos del partido Libre y 1,415 del Partido Liberal (7.74%).Esta preferencia se traslada a nivel presidencial, (aunque no a totalidad de los votos) pues en este municipio de Cortés, Asfura lidera con 8,795 votos (46.9%), frente a 7,127 votos de Nasralla (38%) y apenas 2,688 votos (14.3%) a Rixi Moncada de Libre.Lo mismo ocurrió en Choluteca, Choluteca, donde el Partido Nacional gana la alcaldía por 12 mil votos (<a href="https://www.laprensa.hn/honduras/choluteca-seguira-gobernada-por-quintin-soriano-tras-16-anos-de-mandato-NA4277690">después de 16 años de mandato del liberal Quintín Soriano</a>), pero la diferencia en la presidencial es de apenas 8,000 votos a favor de Asfura.El analista político Miguel Ángel Cálix, explicó que “los liberales que antes votaban por Quintín le dan el voto al Partido Nacional. Ese cruce de votos ahora ocurre en ambas direcciones”.En contraste, San Pedro Sula presenta un electorado mucho más complejo. “El comportamiento del voto del sanpedrano es un voto de clase media, un voto que no necesariamente es liberal, un voto que quizás tiene parientes en Estados Unidos. Uno no puede explicarlo monocausalmente”, agregó.