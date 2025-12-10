$!En San Pedro Sula no votaron en plancha: cruzaron voto entre Asfura y Contreras

Tegucigalpa, Honduras.

Los votantes de San Pedro Sula, Cortés, dividieron su respaldo político en las elecciones del pasado 30 de noviembre. Aunque una mayoría contundente favoreció la reelección del alcalde liberal Roberto Contreras, ese impulso no se tradujo en un apoyo equivalente para el candidato presidencial Salvador Nasralla. Un análisis de LA PRENSA Premium, basado en los resultados electorales actualizados hasta el 9 de diciembre —fecha en que la plataforma del CNE dejó de reflejar nuevas cifras—, muestra que este comportamiento responde a un evidente cruce de votos entre niveles de elección. A nivel presidencial, Nasralla obtuvo 149,126 votos en San Pedro Sula, equivalentes al 59.81%, frente a los 65,569 votos (26.30%) de Nasry Asfura, del Partido Nacional. En contraste, a nivel municipal, en San Pedro Sula, Contreras alcanzó 187,772 votos (75.34%) para su reelección, mientras que el nacionalista Yaudet Burbara apenas registró 33,931 votos (13.61%). Lo anterior significa que el alcalde liberal, conocido como “El Pollo” Contreras, obtuvo una diferencia de 153,841 votos a su rival más cercano, mientras que el volumen de votos a favor de Nasralla fue de 83,557 marcas. En otras palabras, el presidenciable tuvo una pérdida de 70 mil sufragios por el cruce de votos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En tanto, la comparación entre candidato a la presidencia y candidato a alcalde del Partido Liberal refleja una diferencia de 38,646 votos.

Esta brecha confirma que los sampedranos no votaron en plancha —una práctica que históricamente ha sido más común en el Partido Nacional y que está encaminada en el partido Libertad y Refundación (Libre)— y que, en cambio, optaron por cruzar su voto, tal como lo reconoció el propio edil. “Sí, 30 mil nacionalistas cruzaron el voto, más los independientes, y unos 10 mil de Libre también cruzaron el voto. El sampedrano no vota por políticos de oficio que con un micrófono resuelven todo, votan por gente trabajadora y emprendedora. Es el voto más difícil de conseguir, el del departamento de Cortés”, expresó el también presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL). Su lectura coincide con las tendencias observadas, donde un segmento decisivo del electorado diferenció entre el liderazgo local y el proyecto presidencial. Y es que mientras los sampedranos otorgaron continuidad a Contreras —un perfil con fuerte arraigo urbano, discurso anticorrupción y narrativa de gestión—, mostraron mayores reservas hacia Nasralla.

Fenómeno

Este fenómeno se repite en varios municipios. Por ejemplo, para la alcaldía de Omoa, con fuerte arraigo nacionalista, el Partido Nacional va ganando la alcaldía con 9,234 votos (50.53%), frente a los 7,571 (41.43%) votos del partido Libre y 1,415 del Partido Liberal (7.74%). Esta preferencia se traslada a nivel presidencial, (aunque no a totalidad de los votos) pues en este municipio de Cortés, Asfura lidera con 8,795 votos (46.9%), frente a 7,127 votos de Nasralla (38%) y apenas 2,688 votos (14.3%) a Rixi Moncada de Libre. Lo mismo ocurrió en Choluteca, Choluteca, donde el Partido Nacional gana la alcaldía por 12 mil votos (después de 16 años de mandato del liberal Quintín Soriano), pero la diferencia en la presidencial es de apenas 8,000 votos a favor de Asfura. El analista político Miguel Ángel Cálix, explicó que “los liberales que antes votaban por Quintín le dan el voto al Partido Nacional. Ese cruce de votos ahora ocurre en ambas direcciones”. En contraste, San Pedro Sula presenta un electorado mucho más complejo. “El comportamiento del voto del sanpedrano es un voto de clase media, un voto que no necesariamente es liberal, un voto que quizás tiene parientes en Estados Unidos. Uno no puede explicarlo monocausalmente”, agregó.

“Cuando pintamos un departamento de azul o rojo, no significa que el partido ganó todo el territorio. Cortés tiene comportamientos diferentes en los municipios del norte y en los del sur. San Pedro apoyó a Contreras, le dio voto mayoritario a Nasralla, pero no el mismo del departamento. Eso significa que el Partido Nacional tiene una base importante en San Pedro que cruzó su voto. Se lo dieron a Contreras”, enfatizó Cálix. "Contreras es un fenómeno interesante no solo por la diferencia, sino porque su forma de ser y estrategia política facilitan la transferencia de votos. Obviamente, esa transferencia afecta a Tito, no a Nasralla, porque Contreras logra votos nacionalistas para alcalde. No afecta a Nasralla, afecta a Asfura. Porque el nacionalista no votó azul. Fue el nacionalista el que cruzó el voto, no el liberal", agregó.

" El alcalde al estar más cerca de la gente puede influir más en su voto" Edgar Aguilar, analista político

Motivos

Según expertos, este comportamiento atípico en el electorado sampedrano podría deberse múltiples razones, como la preocupación de los votantes por la alianza pasada de Nasralla o una posible fractura dentro del mismo Partido Liberal, algo que no había sido observado en elecciones pasadas. Y es que esta fractura interna es un tanto visible luego del cruce público de declaraciones entre Roberto Contreras y Salvador Nasralla, que dejó en evidencia la falta de coordinación dentro del Partido Liberal. El pasado martes 9 de diciembre, Contreras exigió a Nasralla presentar “el 100% de las actas” con las que afirma haber ganado para poder respaldarlo en las calles, advirtiendo que, sin pruebas científicas, el candidato presidencial “solo está haciendo un papelón”. El edil sampedrano cuestionó la desorganización de la campaña, denunció que solo lo buscan “cuando lo necesitan” y recordó que él entregó 1,519 actas cuadradas de San Pedro Sula, por lo que pidió al presidenciable hacer lo mismo. Contreras también criticó la falta de liderazgo dentro del Central Ejecutivo, aseguró que el partido “ha perdido el rumbo” y subrayó que el verdadero adversario debería ser el Partido Nacional, no los propios sectores del liberalismo.

Sobre los motivos, Cálix también mencionó que el comportamiento de los sampedranos responde a dinámicas locales que rompen con la idea de que Cortés vota como un bloque homogéneo. Recordó que, a nivel departamental, Cortés suele favorecer al Partido Liberal en una proporción aproximada de 2.5 a 1 frente al Partido Nacional. Sin embargo, advirtió que esa relación cambia de manera drástica cuando se analiza municipio por municipio. “Cada municipio es un microcosmos. Tiene que ver quién es el candidato alcalde, qué diputado hizo o no hizo trabajo político en qué región”, explicó. Para Cálix, la explicación está en la naturaleza del liderazgo del alcalde. “El liderazgo de Contreras es un liderazgo propio. Por lo tanto, se comporta electoralmente de manera singular y diferente al candidato presidencial”, afirmó. Esa autonomía, dice, permitió que votantes de otros partidos —principalmente nacionalistas— se inclinaran por él sin comprometer su voto presidencial. “El votante nacionalista no ve una propuesta atractiva en su candidato a alcalde, pero sí la ve en Contreras. El nacionalista cruza su voto. Es el nacionalista el que cruzó su voto. Los liberales votan liberal”, remarcó. Con él coincidió Edgar Aguilar, quien explicó que la diferencia de votos obtenidos por el alcalde y el candidato presidencial en San Pedro Sula responde a un fenómeno habitual en municipios donde la figura del edil tiene mayor cercanía con la población. Aguilar señaló que “el alcalde es la persona más cercana a la comunidad; inaugura obras, visita barrios y mantiene un contacto directo que el candidato presidencial no tiene”. Esa relación, dice, genera confianza y también un mayor sentido de dependencia.“La gente percibe que el alcalde puede identificar por quién votaron y teme perder servicios o ayudas si no lo apoyan”. Según él, esta dinámica ayuda a entender por qué el Partido Nacional logró más respaldo en zonas rurales, donde la mayoría de los alcaldes son de ese instituto político y movilizan votos tanto para su reelección como para el candidato presidencial.