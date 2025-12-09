Estos son los departamentos con más actas con inconsistencias

Tegucigalpa, Honduras

El jueves debe iniciar el escrutinio especial de actas, etapa en la que se revisará de forma detallada las inconsistencias en miles de documentos que avalan los resultados de las elecciones del 30 de noviembre.

Este proceso, que iniciará 11 días después de las elecciones, definirá quién será el próximo presidente de Honduras, un anuncio que los hondureños no han podido conocer —contrario a otros comicios en los que en el primer corte se sabía el ganador— debido a que los resultados han sido muy reñidos.

Los datos del en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran que, de las 16,279 actas divulgadas, 2,773 presentan alteraciones, al menos hasta la 1:00 de la tarde de este martes. Lo anterior significa que el 17% presentaba problemas, es decir, por cada seis actas divulgadas, una registraba inconsistencias (el acta no ha pasado las validaciones que ejecuta el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) al momento que se hace el envío).

Este patrón —que no tiene que ver con una marca mal colocada, sino que las validaciones que aplica el sistema deben coincidir, que el dato del acta utilizada debe ser igual a total ciudadanos que votaron y el gran total— se registró en los 18 departamentos de Honduras; también hubo alteraciones en 7 de las 15 actas enviadas a Estados Unidos.

No obstante, los análisis realizados por LA PRENSA Premium, muestran que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro, donde había más de 2.6 millones de habilitados para votar, reportan mayor número de actas con inconsistencias.

Solo en Francisco Morazán, el segundo departamento con más votantes, tenía 678 actas con inconsistencias que pasarían a escrutinio especial.

Para este departamento se habilitaron 3,402 actas, de las cuales solo 2,717 fueron divulgadas correctamente (los datos del escaneo coincidía con el acta) y 7 continúan pendientes porque el sistema nuevamente se cayó. Esto significa que 2 de cada 10 actas en Francisco Morazán iría a escrutinio especial.

En Cortés, el 15.2% de las actas irán a escrutinio especial. El CNE distribuyó 3,332 actas en el mismo número de Juntas Receptoras de Votos (JRV), de las cuales se han divulgado de forma correcta 2,810 y 13 siguen pendientes.

Este departamento es clave porque tiene la mayor carga electoral a nivel nacional, pero también es el segundo donde más se reportaron inconsistencias en las actas (de las 2,810, un total de 509 reportaban alteraciones).

En Yoro ocurre lo mismo, donde el 16.4% de las actas presentan alteraciones. A este departamento se enviaron 1,288 actas, de las cuales 1,284 fueron transmitidas y 1,072 divulgadas de manera correcta. El total de actas inconsistentes asciende a 212.

De esos tres departamentos, dos los está ganando el Partido Liberal, pero Francisco Morazán se está pintando de azul.