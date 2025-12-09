Estos son los departamentos con más actas con inconsistencias

Son más de 2,700 las actas que presentan inconsistencias y deberán ser sometidas a escrutinio especial. Los departamentos con más carga electoral registran más casos

De las más de 19,000 actas, el Consejo Nacional Electoral ha divulgado un poco más de 16 mil. Este jueves empezaría el escrutinio especial de las actas con inconsistencias.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 19:57 /
  • Haydi Carrasco
Tegucigalpa, Honduras

El jueves debe iniciar el escrutinio especial de actas, etapa en la que se revisará de forma detallada las inconsistencias en miles de documentos que avalan los resultados de las elecciones del 30 de noviembre.

Este proceso, que iniciará 11 días después de las elecciones, definirá quién será el próximo presidente de Honduras, un anuncio que los hondureños no han podido conocer —contrario a otros comicios en los que en el primer corte se sabía el ganador— debido a que los resultados han sido muy reñidos.

Los datos del en el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) muestran que, de las 16,279 actas divulgadas, 2,773 presentan alteraciones, al menos hasta la 1:00 de la tarde de este martes. Lo anterior significa que el 17% presentaba problemas, es decir, por cada seis actas divulgadas, una registraba inconsistencias (el acta no ha pasado las validaciones que ejecuta el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep) al momento que se hace el envío).

Este patrón —que no tiene que ver con una marca mal colocada, sino que las validaciones que aplica el sistema deben coincidir, que el dato del acta utilizada debe ser igual a total ciudadanos que votaron y el gran total— se registró en los 18 departamentos de Honduras; también hubo alteraciones en 7 de las 15 actas enviadas a Estados Unidos.

No obstante, los análisis realizados por LA PRENSA Premium, muestran que los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Yoro, donde había más de 2.6 millones de habilitados para votar, reportan mayor número de actas con inconsistencias.

Solo en Francisco Morazán, el segundo departamento con más votantes, tenía 678 actas con inconsistencias que pasarían a escrutinio especial.

Para este departamento se habilitaron 3,402 actas, de las cuales solo 2,717 fueron divulgadas correctamente (los datos del escaneo coincidía con el acta) y 7 continúan pendientes porque el sistema nuevamente se cayó. Esto significa que 2 de cada 10 actas en Francisco Morazán iría a escrutinio especial.

En Cortés, el 15.2% de las actas irán a escrutinio especial. El CNE distribuyó 3,332 actas en el mismo número de Juntas Receptoras de Votos (JRV), de las cuales se han divulgado de forma correcta 2,810 y 13 siguen pendientes.

Este departamento es clave porque tiene la mayor carga electoral a nivel nacional, pero también es el segundo donde más se reportaron inconsistencias en las actas (de las 2,810, un total de 509 reportaban alteraciones).

En Yoro ocurre lo mismo, donde el 16.4% de las actas presentan alteraciones. A este departamento se enviaron 1,288 actas, de las cuales 1,284 fueron transmitidas y 1,072 divulgadas de manera correcta. El total de actas inconsistentes asciende a 212.

De esos tres departamentos, dos los está ganando el Partido Liberal, pero Francisco Morazán se está pintando de azul.

Alcance

Las actas que todavía no son divulgadas porque deben pasar a escrutinio especial pueden decidir quién será el próximo presidente. Según proyecciones, 2,773 actas acumulan al menos 570,360 votos, que podrían consolidar el triunfo de Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional, o posicionar a Salvador Nasralla, del Partido Liberal.

El análisis muestra que el mayor número de actas corresponde a departamentos clave, aunque también están 160 actas con inconsistencias en Comayagua, 151 en Santa Bárbara, 147 en El Paraíso, 124 en Choluteca y 115 en Olancho. En todos estos departamentos, Nasry Asfura lleva una ventaja, aunque Salvador Nasralla denunció “actas infladas”.

En los departamentos donde Nasralla resulta favorecido, el candidato liberal dijo que también faltan actas. Por ejemplo, hasta la 1:00 de la tarde, Atlántida tenía 102 actas con inconsistencias que debían ser revisadas (el 11% del total), mientras que Colón acumulaba 89 (el 13%) y Valle 62 (el 14%).

“Este 97% (dato reportado el lunes por la tarde) es un número que va a varias a partir del miércoles (el jueves), por lo tanto que no hagan cantos de sirena, porque cuando se revisen, voto a voto, como corresponde, según reglamento de escrutinio especial, 505 mil votos, más de medio millón de votos que está en escrutinio especial, la cosa va a cambiar”, aseguró.

Afirmó que a esto se suman las inconsistencias de las actas por contingencia 1 y 2, que no han sido sumadas. Este proceso ocurre en una “velocidad diferente”, pues generalmente suele tardar aproximadamente una hora por cada acta del nivel presidencial, y una hora por cada acta del nivel de corporación municipal, mientras que el de diputado va a depender el departamento, afirmó Bladimir Bastida, director de capacitación y transporte electoral del CNE.

Este equipo de trabajo identificó que la divulgación de resultados se realiza en una plataforma poco amigable, que, incluso, puede confundir a los hondureños porque el número de actas divulgadas correctamente no coincide con las transmitidas.

Además, la plataforma muestra fallas constantes que han impedido la divulgación de resultados hasta por 60 horas continuas.

Ante esto, Ana Paola Hall, presidenta del CNE, confirmó que el lunes “hubo dos momentos donde existieron dificultades en el sistema de Contingencia 2; la divulgación no se vio comprometida”.

Hasta la tarde del martes, el proceso de escrutinio por contingencia 1 y 2 estaba en un 99.40%, por lo que se estima que podría concluir en horas de la noche o madrugada. Luego seguiría el escrutinio especial, que, según German Lobo, exconsejero del CNE, las 2,000 actas se pueden sacar en una semana o a más tardar en 12 días, porque luego sigue el proceso de la impugnación, que es cuando los ciudadanos se manifiestan que no están de acuerdo con los resultados de algunas JRV y se debe revisar.

Lugares

Aunque Honduras registra actas con inconsistencias en los 18 departamentos, al ver los casos por municipio aparecen ciudades con carga electoral importante.

El Distrito Central tenía 547 actas que irán este jueves a escrutinio especial (el equivalente al 22% del total), en San Pedro Sula, Cortés, este porcentaje se reducía al 14%, es decir, que por cada 10 actas, 1 presentaba alteraciones.

En el caso de Choloma son 91 actas, 78 en El Progreso y 68 en Danlí. Para los expertos, el promedio de votos por acta puede andar entre 120 y 240, todo depende de la afluencia de personas que llegaron a votar el 30 de diciembre de 2025.

Para el exasesor presidencial Marvin Ponce, el escrutinio especial no cambiará el rumbo de los resultados, que muestran una ventaja de Asfura, pues “en la papeleta presidencial el escrutinio cambia de uno y medio a dos por ciento”.

“Donde más se trastoca y se aumentan votos vía manual es la papeleta de diputados, porque hay diputados que compran mesas y le ponen votos más de lo que hay en papeletas. La papeleta presidencial no es trastocada mucho”, afirmó.

Afirmó que Asfura ganará con una ventaja que oscila entre los 60 mil y 70 mil votos frente a Nasralla.

Ponce se refirió a la división en el partido Libertad y Refundación (Libre), ya que una facción aceptó la derrota de la candidata Rixi Moncada, mientras que otra está convocando a plantones en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), donde se encuentra el Centro Logístico Electoral (CLE).

Horas antes de publicar este análisis, Manuel Zelaya, coordinador de Libre, reconoció que Libre perdió las elecciones, pero otorgó el triunfo a Nasralla.

Afirmó que le viene un “cruel cuestionamiento en Libre por hacer tan mala campaña”. De Nasralla afirmó que en todas las elecciones que ha participado dice que le hicieron fraude, pero que “ya se le va a pasar la fiebre de la derrota al ingeniero”.

“Es difícil para el expresidenciable. Estuvo a dos periodos de ser presidente por pocos votos. Juan Orlando le ganó por 20 mil votos en la reelección y dijo que era fraude, ahorita le están ganando y dice también que es fraude”, puntualizó, mientra cuestionaba su mala organización el día de las elecciones.

