CNA pone a disposición pública plataforma independiente de resultados generales

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) puso este miércoles a disposición de la ciudadanía hondureña la plataforma Resultados Generales Honduras 2025, que proporciona datos del conteo independiente de las actas electorales.

A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer la noticia y compartió el enlace hacia la página web donde se pueden consultar los resultados preliminares por nivel de elección y filtros territoriales.

La oferta se realizó en medio de un panorama de incertidumbre tras 11 días de espera después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.