CNA pone a disposición pública plataforma independiente de resultados generales

El CNA habilitó una plataforma con resultados preliminares de las elecciones 2025 tras 11 días de incertidumbre.

     Foto: captura de pantalla
Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) puso este miércoles a disposición de la ciudadanía hondureña la plataforma Resultados Generales Honduras 2025, que proporciona datos del conteo independiente de las actas electorales.

A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer la noticia y compartió el enlace hacia la página web donde se pueden consultar los resultados preliminares por nivel de elección y filtros territoriales.

La oferta se realizó en medio de un panorama de incertidumbre tras 11 días de espera después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó los resultados con Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, quien suma 1.256.428 sufragios (39,48 %).

OEA rechaza cualquier convocatoria que pueda alterar última fase de elecciones en Honduras

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %). A más de una semana de las elecciones, restan al menos 2.773 actas por escrutar debido a inconsistencias, según el CNE, que procederá a esa fase este miércoles.

Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.

