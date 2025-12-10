CNA pone a disposición pública plataforma independiente de resultados generales

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) puso este miércoles a disposición de la ciudadanía hondureña la plataforma Resultados Generales Honduras 2025, que proporciona datos del conteo independiente de las actas electorales.
A través de sus redes sociales, la institución dio a conocer la noticia y compartió el enlace hacia la página web donde se pueden consultar los resultados preliminares por nivel de elección y filtros territoriales.
La oferta se realizó en medio de un panorama de incertidumbre tras 11 días de espera después de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.
📌 El CNA pone a disposición de la ciudadanía la plataforma de Resultados Generales Honduras 2025, que le proporciona datos del conteo independiente de las actas electorales.— CNA Honduras (@cnahonduras) December 10, 2025
Para más información ingrese al sitio 👉 #Elecciones2025 #Honduras
Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) dejó los resultados con Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ambos conservadores, quien suma 1.256.428 sufragios (39,48 %).
La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %). A más de una semana de las elecciones, restan al menos 2.773 actas por escrutar debido a inconsistencias, según el CNE, que procederá a esa fase este miércoles.
Los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.