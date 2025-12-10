OEA rechaza cualquier convocatoria que pueda alterar última fase de elecciones en Honduras

Tegucigalpa

La Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras rechazó ayer martes “cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral”.

”Es fundamental que el @CneHonduras (ente electoral) pueda realizar su trabajo sin presiones. En este contexto, la Misión de la OEA rechaza cualquier convocatoria a alterar el orden público que pueda comprometer las etapas restantes del proceso electoral”, indicó el organismo en la red social X.

Señaló además que, con “con la misma claridad con la que la MOE/OEA ha llamado a agilizar el conteo y maximizar la trazabilidad, la Misión reitera su llamado a las autoridades, partidos y candidaturas a que esperen los resultados y respeten la voluntad popular expresada en las EleccionesHonduras2025”.

”Es crucial también que se resguarden los materiales electorales”, enfatizó la Misión. El mensaje de la MOE/OEA fue divulgado pocas horas después de que el expresidente de Honduras Manuel Zelaya, es esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, y coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), convocó a grupos de sus activistas en Tegucigalpa a movilizarse a un centro gubernamental de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE).