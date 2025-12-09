Mel Zelaya acepta la derrota de Rixi Moncada en elecciones

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente de Honduras y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, acusó este martes la existencia de un “terrorismo electoral” que, según afirmó, alteró de manera determinante el resultado de las elecciones presidenciales del 30 de noviembre en Honduras. Zelaya señaló directamente al presidente estadounidense Donald Trump, asegurando que su indulto a un condenado por narcotráfico (expresidente Juan Orlando Hernández) y su “injerencia” durante el período de silencio electoral influyeron de forma indebida en el proceso.

Según Zelaya, durante las 72 horas previas a los comicios se enviaron 3.6 millones de mensajes de coacción y amenazas dirigidos a votantes hondureños que reciben remesas desde Estados Unidos, acción que, afirmó, se sumó a la "comprobada extorsión de las maras" y modificó "de manera brutal" una intención de voto que inicialmente favorecía a la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. El exmandatario también denunció la presunta manipulación del TREP y aseguró que los "26 audios" divulgados en los últimos días evidencian un "golpe electoral en marcha". Ante este escenario, Zelaya anunció que Libre no aceptará los resultados y exigirá que las elecciones sean declaradas nulas. "Por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas", expresó.

Mel Zelaya dice que Nasralla ganó las elecciones

Zelaya afirmó que consultó a Moncada antes de anunciar esta posición y reiteró que, de acuerdo con el “conteo nacional de actas presidenciales” realizado por el propio partido, el ganador de la elección sería Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

“Acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”, sostuvo. Finalmente, el coordinador de Libre concluyó asegurando que el partido seguirá defendiendo “la verdad y la voluntad soberana del pueblo hondureño” y proclamó: “No al golpe electoral, no al fraude”.



