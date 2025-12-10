Eduardo Facussé: "La única alternativa confiable es contar acta por acta"

Cortés, Honduras.

El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), reaccionó este miércoles al panorama de incertidumbre electoral que se mantiene tras 11 días sin resultados generales definitivos de las elecciones de 2025.

“El único responsable del desastre electoral y del conflicto político vigente es la tardía, cuestionable e interrumpida función que ha dado el Consejo Nacional Electoral", expresó Facussé en su cuenta de X.

Asimismo, agregó: "Ante la falta de credibilidad de este ente, la única alternativa confiable para la ciudadanía ahora es contar acta por acta”.