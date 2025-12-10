Eduardo Facussé: "La única alternativa confiable es contar acta por acta"

El empresario Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), reaccionó este miércoles al panorama de incertidumbre electoral que se mantiene tras 11 días sin resultados generales definitivos de las elecciones de 2025.
“El único responsable del desastre electoral y del conflicto político vigente es la tardía, cuestionable e interrumpida función que ha dado el Consejo Nacional Electoral", expresó Facussé en su cuenta de X.
Asimismo, agregó: "Ante la falta de credibilidad de este ente, la única alternativa confiable para la ciudadanía ahora es contar acta por acta”.
El único responsable del desastre electoral y del conflicto político vigente es la tardía, cuestionable, e interrumpida función q ha dado @CneHonduras.— Eduardo Facusse Salomon (@efacusse) December 10, 2025
Ante la falta de credibilidad de este ente, la única alternativa confiable para la ciudadanía ahora es contar acta por acta.
Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el último registro del Consejo Nacional Electoral (CNE) coloca a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), por delante de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien suma 1.256.428 sufragios (39,48 %). Ambos candidatos son de tendencia conservadora.
La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, continúa en el tercer lugar con 618.448 votos (19,29 %). A más de una semana de las elecciones, restan al menos 2.773 actas por escrutar debido a inconsistencias, según el CNE, que prevé iniciar esa fase este miércoles.
Los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Parlamento Centroamericano.