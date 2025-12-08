"Tito" Asfura va ganando en los departamentos con mayor participación electoral

Los departamentos con mayor participación —medida a través del promedio de votos por acta transmitida— son Francisco Morazán, Ocotepeque, La Paz, El Paraíso, Intibucá, Choluteca, Santa Bárbara, Lempira, Valle y Copán.En nueve de ellos, Asfura supera al <b>Partido Liberal</b>. Allí se registran los márgenes más amplios y decisivos que sostienen su ventaja nacional.El caso más evidente es Francisco Morazán, donde el Partido Nacional suma 245,483 votos (44.82%) frente a 188,451 del Partido Liberal (34.41%), una diferencia de más de 57,000 sufragios en el segundo departamento con mayor peso electoral del país.Un comportamiento similar se observa en El Paraíso, Santa Bárbara y Lempira, donde la participación fue alta y el Partido Nacional duplicó o superó la votación liberal. En Lempira, por ejemplo, los liberales obtienen 21,305 votos (18.54%), mientras que los nacionalistas alcanzan 61,980 (53.93%).Estos territorios, históricamente competitivos, muestran esta vez un comportamiento alineado a favor de Asfura, quien obtiene allí algunos de sus promedios más altos.Por su parte, Nasralla mantiene bastiones importantes, especialmente en<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/cortes-colon-atlantida-huracanes-temporada-ciclonica-2025-DI25966207" target="_blank"> Cortés, Atlántida y Colón. </a>Sin embargo, la participación promedio en estos departamentos es menor, lo que limita el impacto de su ventaja local en el resultado general.En Cortés, el Partido Liberal obtiene 289,543 votos (60.27%) contra 124,516 del Partido Nacional (25.92%). En Atlántida, Nasralla suma 71,476 votos (52.08%) frente a 43,536 de Asfura (31.72%).Aunque Cortés (el primer departamento con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/municipios-considerados-bastiones-elecciones-voto-honduras-2025-MO28377957" target="_blank">mayor carga electoral</a>) continúa siendo un territorio favorable al Partido Liberal, la movilización nacionalista ha sido más efectiva en puntos estratégicos.