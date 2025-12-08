"Tito" Asfura va ganando en los departamentos con mayor participación electoral

A diferencia de la base liberal de Salvador Nasralla, los nacionalistas movilizaron a más simpatizantes el 30 de noviembre en departamentos estratégicos. Los votos por acta les dan la ventaja

Tito Asfura va ganando en los departamentos con mayor participación electoral

“Papi a la Orden”, candidato del Partido Nacional, mantiene una ventaja de casi 40,000 votos sobre Salvador Nasralla, hasta las 5:00 de la tarde del lunes 8 de diciembre.

 Foto: Marvin Salgado/La Prensa
  • 08 de diciembre de 2025 a las 16:16 /
  • Karol Pavón
Tegucigalpa, Honduras.

Nasry “Tito” Asfura está adelantado en la carrera presidencial gracias a la alta participación electoral en los departamentos donde el Partido Nacional logró movilizar masivamente a sus votantes.

LA PRENSA Premium analizó los votos por departamento (actualizados hasta las 12 del mediodía del 8 de diciembre), en los que se mostró que el Partido Nacional domina en las zonas con mayor número de votos por acta transmitida.

En contraste, Salvador Nasralla, del Partido Liberal, concentra sus mejores resultados en territorios con mayor carga electoral (las personas aptas para votar), pero con menor afluencia a las urnas (el número de simpatizantes que le dan el voto a un partido).

Francisco Morazán, Ocotepeque, La Paz, El Paraíso, Intibucá y Choluteca figuran entre las zonas donde cada acta contiene más de 200 votos, y donde Asfura supera ampliamente al liberalismo.

En estos departamentos, el promedio favorece consistentemente a Asfura, con actas que concentran entre 180 y más de 210 votos a su favor.

Nasralla recibe entre 40 y 60 votos menos por acta en los mismos territorios, lo que evidencia una menor capacidad de movilización de la base liberal en las regiones de mayor participación.

Sin embargo, el comportamiento cambia en departamentos como Cortés, Atlántida y Colón, donde el Partido Liberal presenta mejores resultados. Allí, Nasralla obtiene más votos por acta transmitida que Asfura, pero la participación total es menor.

En términos globales, Nasralla registra 180 votos promedio por acta en los departamentos, mientras que Asfura alcanza 201, una brecha de 21 votos que, en una contienda cerrada, se vuelve determinante para consolidar su posición.

Hasta las 5:00 p. m. de este lunes, Asfura registraba una ventaja de más de 40 mil votos sobre Nasralla, con el 97% de las actas escrutadas.

Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, tuvo mayor apoyo en los departamentos de la zona norte, pero no movilizó votantes en otras zonas estratégicas.

 (Foto: Archivo/La Prensa)

Votos

Los departamentos con mayor participación —medida a través del promedio de votos por acta transmitida— son Francisco Morazán, Ocotepeque, La Paz, El Paraíso, Intibucá, Choluteca, Santa Bárbara, Lempira, Valle y Copán.

En nueve de ellos, Asfura supera al Partido Liberal. Allí se registran los márgenes más amplios y decisivos que sostienen su ventaja nacional.

El caso más evidente es Francisco Morazán, donde el Partido Nacional suma 245,483 votos (44.82%) frente a 188,451 del Partido Liberal (34.41%), una diferencia de más de 57,000 sufragios en el segundo departamento con mayor peso electoral del país.

Un comportamiento similar se observa en El Paraíso, Santa Bárbara y Lempira, donde la participación fue alta y el Partido Nacional duplicó o superó la votación liberal. En Lempira, por ejemplo, los liberales obtienen 21,305 votos (18.54%), mientras que los nacionalistas alcanzan 61,980 (53.93%).

Estos territorios, históricamente competitivos, muestran esta vez un comportamiento alineado a favor de Asfura, quien obtiene allí algunos de sus promedios más altos.

Por su parte, Nasralla mantiene bastiones importantes, especialmente en Cortés, Atlántida y Colón. Sin embargo, la participación promedio en estos departamentos es menor, lo que limita el impacto de su ventaja local en el resultado general.

En Cortés, el Partido Liberal obtiene 289,543 votos (60.27%) contra 124,516 del Partido Nacional (25.92%). En Atlántida, Nasralla suma 71,476 votos (52.08%) frente a 43,536 de Asfura (31.72%).

Aunque Cortés (el primer departamento con mayor carga electoral) continúa siendo un territorio favorable al Partido Liberal, la movilización nacionalista ha sido más efectiva en puntos estratégicos.

Fenómeno

Juan Ramón Martínez, analista político e historiador, considera que Salvador Nasralla apostó demasiado a su popularidad, especialmente entre sectores jóvenes y urbanos, descuidando la base tradicional del Partido Liberal.

“El error de Nasralla fue no conectar su discurso con las reformas históricas de figuras como Villeda Morales y Rodas Alvarado, ni con las acciones de Suazo Córdova, Carlos Roberto Reina, Carlos Flores y Pineda Ponce. Una parte de los liberales no lo percibió como un verdadero liberal”, explicó Martínez.

Además, señaló que la presencia de su esposa en la campaña generó la percepción de que habría otra Xiomara Castro o Rixi Moncada gobernando, lo que también afectó la confianza de algunos votantes.

Por su parte, Edgar Aguilar, economista y analista político, enfatizó que la participación más alta en departamentos históricamente nacionalistas responde a factores estructurales.

Entre ellos destacó la dependencia económica del Estado y los programas asistencialistas en zonas rurales, donde gran parte del empleo proviene de la administración pública. “Esto genera presión e incentivos para votar y apoyar al partido que controla esos recursos”, explicó Aguilar.

El analista también mencionó la normalización de prácticas como la compra de votos y la entrega de beneficios de corto plazo en comunidades con escasos servicios de salud, educación o infraestructura.

Asimismo, resaltó la ventaja organizativa del Partido Nacional en el territorio. “Su estructura consolidada le permite movilizar votantes casa por casa y adaptar su mensaje a las necesidades rurales, lo que se traduce en una participación más alta en sus bastiones históricos”, dijo.

Karol Pavón
Karol Pavón
karol.pavon@laprensa.hn

Periodista de investigación con experiencia en temas de alto impacto. Máster en Márketing Estratégico, formación en análisis de datos, verificación, SEO y estrategias digitales.

