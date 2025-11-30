Partido Nacional celebra ventaja de Nasry: "Se fue el familión"

Tegucigalpa, Honduras

Entre gritos "se fue el familión" simpatizantes y líderes celebraron los 530,073 votos preliminares que lleva Papi a la Orden frente a Salvador Nasralla con 506, 316.

Líderes del Partido Nacional de Honduras se pronunciaron este domingo tras conocer los resultados preliminares que dan una apretada ventaja a Nasry Asfura frente a Salvador Nasralla.

Juan Diego Zelaya, manifestó que esperarán los resultados completos del CNE respetuosamente pero que este más del 30% de las actas escrutadas marca una tendencia.

Ganamos "gracias a nuestro socio principal que es Estados Unidos y no Venezuela", sentenció.

Añadió: "Nos mantedremso tranquilos, porque todavía se están contando actas de diputados, alcaldes y nivel presidencial y hay que terminar la tarea y ser respetuoso de la Ley, ya no es el momento de dividir, sino de unir".