Rixi Moncada fijará su posición mañana tras esperar el 100% de las actas del CNE

Tegucigalpa, Honduras

La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, expresó este domingo su agradecimiento al pueblo hondureño por lo que describió como una participación masiva en respaldo a su propuesta de reforma económica y democrática. Moncada a través de su cuenta oficial de X, se pronunció poco después del cierre de la jornada electoral y mencionó que fijará su posición este lunes 1 de diciembre tras esperar el 100% de las actas del CNE.

Moncada destacó que la respuesta ciudadana reflejó un compromiso con los cambios que ella impulsa dentro de su plan de gobierno. Según la aspirante, la población acudió a las urnas con determinación para defender lo que considera un proyecto de transformación nacional. La dirigente de Libre llamó a su militancia a mantenerse “en pie de lucha” mientras avanza el procesamiento de actas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Subrayó que el partido seguirá vigilante hasta conocer el 100% de los resultados tanto en el nivel presidencial como en alcaldías y diputaciones. Moncada pidió a sus seguidores conservar la calma, actuar con disciplina y continuar acompañando el proceso democrático con organización y transparencia. Aseguró que es fundamental esperar el cierre total del escrutinio antes de asumir cualquier posición definitiva. La candidata adelantó que brindará una conferencia de prensa este lunes, en la que fijará su postura oficial sobre los resultados preliminares divulgados por el CNE. Indicó que su mensaje será dirigido tanto a la militancia como a la ciudadanía en general, en un momento que consideró crucial para el país. Rixi Moncada reiteró finalmente su agradecimiento al Partido Libre y al electorado que participó en la jornada electoral.

Enrique Reina cuestiona los resultados