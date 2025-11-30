Rixi Moncada fijará su posición mañana tras esperar el 100% de las actas del CNE

Tegucigalpa, Honduras
La candidata presidencial por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, expresó este domingo su agradecimiento al pueblo hondureño por lo que describió como una participación masiva en respaldo a su propuesta de reforma económica y democrática.
Moncada a través de su cuenta oficial de X, se pronunció poco después del cierre de la jornada electoral y mencionó que fijará su posición este lunes 1 de diciembre tras esperar el 100% de las actas del CNE.
Moncada destacó que la respuesta ciudadana reflejó un compromiso con los cambios que ella impulsa dentro de su plan de gobierno.
Según la aspirante, la población acudió a las urnas con determinación para defender lo que considera un proyecto de transformación nacional.
La dirigente de Libre llamó a su militancia a mantenerse “en pie de lucha” mientras avanza el procesamiento de actas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Subrayó que el partido seguirá vigilante hasta conocer el 100% de los resultados tanto en el nivel presidencial como en alcaldías y diputaciones.
Moncada pidió a sus seguidores conservar la calma, actuar con disciplina y continuar acompañando el proceso democrático con organización y transparencia. Aseguró que es fundamental esperar el cierre total del escrutinio antes de asumir cualquier posición definitiva.
La candidata adelantó que brindará una conferencia de prensa este lunes, en la que fijará su postura oficial sobre los resultados preliminares divulgados por el CNE. Indicó que su mensaje será dirigido tanto a la militancia como a la ciudadanía en general, en un momento que consideró crucial para el país.
Rixi Moncada reiteró finalmente su agradecimiento al Partido Libre y al electorado que participó en la jornada electoral.
Enrique Reina cuestiona los resultados
El candidato a designado presidencial, Enrique Reina, cuestionó en su cuenta de X la confianza en los resultados preliminares divulgados por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), asegurando que desde días atrás habían advertido posibles irregularidades. Según dijo, la denuncia coincide con las alertas hechas por Cossette, quien en una serie de 26 audios habría señalado fallas y riesgos en el manejo del sistema.
Reina afirmó que el TREP estaría entregando resultados “escogidos y seleccionados” que no reflejan la preferencia electoral a favor de la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada. En su mensaje, insistió en que estos datos no deben asumirse como definitivos y que deben ser contrastados con el escrutinio completo.
El funcionario subrayó la necesidad de esperar el resultado de la totalidad de las actas para evitar conclusiones anticipadas. Recalcó que el proceso aún no ha finalizado y que solo el conteo final permitirá conocer con certeza la voluntad del electorado.
Reina también recordó los antecedentes de los comicios de 2013 y 2017, en los que —según dijo— hubo “manejos mediáticos” que favorecieron narrativas que posteriormente fueron cuestionadas. Por ello, pidió evitar repetir escenarios que, a su criterio, afectaron la confianza ciudadana en procesos anteriores.