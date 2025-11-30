Cossette López: "El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo"

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), se pronunció esta noche luego del cierre de las urnas y el inicio del escrutinio en los centros de votación en las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre en Honduras.
"El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo, la ley establece su derecho y las fuerzas del orden deben garantizarlo. ¡No se dejen engañar, nadie puede excluirlos!", escribió la funcionaria del ente electoral.
Elecciones 2025
Más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.
Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.
En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.
Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebran bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.