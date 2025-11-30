Cossette López: "El escrutinio es público, nadie puede impedirles presenciarlo"

TEGUCIGALPA

Cossette López , consejera del Consejo Nacional Electoral ( CNE ), se pronunció esta noche luego del cierre de las urnas y el inicio del escrutinio en los centros de votación en las elecciones generales de este domingo 30 de noviembre en Honduras.

"El escrutinio es público , nadie puede impedirles presenciarlo, la ley establece su derecho y las fuerzas del orden deben garantizarlo. ¡No se dejen engañar, nadie puede excluirlos!", escribió la funcionaria del ente electoral.

Más de 6.5 millones de hondureños estaban convocados a votar este domingo en unas elecciones generales para decidir la continuidad del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) o el retorno de los partidos conservadores Nacional y Liberal.

Los candidatos son: Rixi Moncada, de Libre; Nasry Asfura, del Nacional; Salvador Nasralla, del Liberal, y Nelson Ávila, Democracia Cristiana.

En la contienda participan cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, y quien gane sucederá a Xiomara Castro el 27 de enero de 2026.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Estos son los duodécimos comicios desde el retorno al orden constitucional en 1980 tras casi dos décadas de gobiernos militares, y se celebran bajo un estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, una medida que ha generado rechazo en distintos sectores y puesto el foco en la necesidad de garantías para el escrutinio.