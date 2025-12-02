Nasralla dice que aceptará resultados del CNE si no detecta anomalías en actas del conteo

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró este martes en una entrevista con CNN que está dispuesto a aceptar los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), siempre y cuando no se presenten anomalías en las actas del escrutinio.
Nasralla inició destacando la tranquilidad con la que, según dijo, se ha desarrollado el proceso electoral, a diferencia de los temores de violencia que se habían anticipado. No obstante, cuestionó la operatividad del sistema de transmisión de resultados y la capacidad técnica del CNE, aunque expresó confianza en las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, a quienes calificó como profesionales imparciales.
El presidenciable señaló que aún existe un margen estrecho entre los candidatos y recordó que el 30% de las actas continúa pendiente de escrutinio. Afirmó que, de detectarse inconsistencias entre las actas originales y las registradas oficialmente, solicitará revisiones o recuentos. “Si todo está de acuerdo a ley y las actas coinciden, no pediré recuento”, dijo.
Durante la entrevista, Nasralla aseguró contar con actas que, según afirmó, le dan una ventaja significativa en departamentos como Cortés. También denunció que fallas en la transmisión de actas habrían provocado que inicialmente su contrincante tomara ventaja injustificada, aunque indicó que esa diferencia se redujo y posteriormente se revirtió conforme avanzó el escrutinio.
Sobre la legitimidad del proceso, Nasralla reconoció que el sistema electoral puede mejorar significativamente, pero indicó que aceptará los resultados bajo las normas vigentes, ya que fueron las reglas con las que decidió participar.
Sin embargo, el aspirante presidencial adelantó que, en caso de ganar las elecciones, una de sus primeras acciones será impulsar una nueva ley electoral. El objetivo, explicó, es establecer procedimientos más claros para resolver los empates técnicos y fortalecer la transparencia del sistema.
Nasralla responde a críticas de Donald Trump
Nasralla afirmó que Trump recibió información incompleta sobre su alianza política con Xiomara Castro y Manuel Zelaya. Explicó que dicho acuerdo no fue ideológico, sino una estrategia temporal “para sacar a Juan Orlando Hernández”, a quien acusó de intentar reelegirse violando la Constitución.
El candidato aseguró que, de llegar a la presidencia, su relación con Estados Unidos será estrictamente institucional. “Será una relación de nación a nación para proteger al pueblo hondureño”, dijo, señalando que los vínculos económicos y migratorios entre ambos países hacen indispensable una cooperación estable.
Frente a los señalamientos de que Trump habría condicionado la ayuda estadounidense y temas migratorios al triunfo de Asfura, Nasralla dijo estar “absolutamente seguro” de que puede construir una relación positiva con Washington. Sostuvo que, una vez aclarada su posición política, el presidente estadounidense moderará su postura hacia él.
El candidato también se refirió al caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y posteriormente beneficiado por decisiones impulsadas por Trump. Nasralla recordó que su oposición a Hernández fue estrictamente política, relacionada con la violación de la Constitución y la manipulación del proceso electoral. “¿Quién lo juzgó? ¿Quién lo metió preso por 45 años?”, dijo, subrayando que la responsabilidad recayó en el sistema judicial estadounidense.