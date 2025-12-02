Nasralla dice que aceptará resultados del CNE si no detecta anomalías en actas del conteo

Tegucigalpa, Honduras

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, aseguró este martes en una entrevista con CNN que está dispuesto a aceptar los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), siempre y cuando no se presenten anomalías en las actas del escrutinio.

Nasralla inició destacando la tranquilidad con la que, según dijo, se ha desarrollado el proceso electoral, a diferencia de los temores de violencia que se habían anticipado. No obstante, cuestionó la operatividad del sistema de transmisión de resultados y la capacidad técnica del CNE, aunque expresó confianza en las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, a quienes calificó como profesionales imparciales.

El presidenciable señaló que aún existe un margen estrecho entre los candidatos y recordó que el 30% de las actas continúa pendiente de escrutinio. Afirmó que, de detectarse inconsistencias entre las actas originales y las registradas oficialmente, solicitará revisiones o recuentos. “Si todo está de acuerdo a ley y las actas coinciden, no pediré recuento”, dijo.

Durante la entrevista, Nasralla aseguró contar con actas que, según afirmó, le dan una ventaja significativa en departamentos como Cortés. También denunció que fallas en la transmisión de actas habrían provocado que inicialmente su contrincante tomara ventaja injustificada, aunque indicó que esa diferencia se redujo y posteriormente se revirtió conforme avanzó el escrutinio.