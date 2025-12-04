Erlin y Lilian, la pareja asesinada en su car wash de Río Blanco

Erlin Samuel Ramos Amaya y Lilian Meléndez Hernández fueron identificados por las autoridades como la pareja que perdió la vida tras un ataque armado ocurrido en su negocio de carwash, ubicado en el sector Río Blanco, norte de San Pedro Sula.
Los reportes preliminares indican que los agresores se movilizaban en una motocicleta de color negro. Según versiones de testigos, dos hombres llegaron al establecimiento, irrumpieron sin mediar palabra y abrieron fuego contra la pareja que se encontraba en el área del carwash.
Tras la llegada de equipos de emergencia, se confirmó que ambas personas ya no presentaban signos vitales. “Venimos al lugar tratando de dar primeros auxilios, revisamos signos vitales y en efecto ya están sin vida”, declaró un agente de la Policía Nacional de Honduras que acudió a la escena como parte del primer aseguramiento del perímetro.
Fotografías en vida de las víctimas. La pareja murió en el mismo lugar del ataque. Paramédicos que llegaron minutos después confirmaron que no pudieron aplicar maniobras de reanimación debido a la ausencia de signos vitales.
En la escena no se reportaron enfrentamientos, persecución previa a pie ni intercambio de disparos; los cuerpos quedaron a pocos metros del equipo de lavado y aspirado del establecimiento.
El negocio donde ocurrió el atentado está rotulado como El Cablote, un carwash de atención al público conocido por estar ubicado a la orilla de la calle. De manera preliminar, fuentes consultadas en el sitio no descartan que el crimen pueda estar vinculado a un ataque dirigido.
Personal de la Dirección Nacional de Medicina Forense llegó al lugar horas después para realizar el levantamiento cadavérico, documentar los hallazgos periciales y ordenar el traslado hacia la morgue correspondiente.
La Policía no reporta detenciones relacionadas con este doble crimen ocurrido en el sector Río Blanco. Remarcaron que las inspecciones comenzaron ayer mismo con datos recabados en la escena del doble crimen.