Francia Medina hace fuertes revelaciones sobre el fiscal Johel Zelaya

El Ministerio Público ya evacuó testigos de la Fiscalía y del BCH que explicaron la forma en que operó Medina para sustraer dinero que estaba almacenado como evidencia en el banco, para lo cual se valió de documentación falsificada. También se han mostrado imágenes de expedientes y empaques de embalaje que fueron encontrados durante el allanamiento en la casa de la exfiscal, además de expedientes de personas acusadas que utilizó para sustraer el dinero.