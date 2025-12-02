Francia Medina hace fuertes revelaciones sobre el fiscal Johel Zelaya

Francia Sofía Medina, exfiscal del Ministerio Público, a su llegada a la reanudación del sexto día del juicio oral y público en su contra hizo fuertes revelaciones en el caso que se le imputa e incluso mencionó al fiscal Johel Zelaya.
Hoy, que la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública presentá pruebas de descargo por la supuesta sustracción de 88 millones de lempiras de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), la exfiscal reaccionó a la prensa y mencionó que es inocente y que su caso es montado.
"Todo es montado, el Ministerio Público sabe, los fiscales saben, implantación de bolsas de dinero, sinvergüenzas es que son", dijo la abogada.
Agregó que: "todo es un complot en su contra, del fiscal Johel Zelaya y todos sus secuaces".
Al ser pregunta sobre quién sustrajo los 88 millones de la bóvebda del Banco Central de Honduras, Medina respondió "pregúntenle al fiscal Johel Zelaya, él sabe".
"Nunca sustraje ese dinero todo es montado, es dinero falso, bolsas falsas", destacó la togada.
Asimismo, Francia Medina pidió ante los medios de comunicación que se le haga justicia y que sea imparcial el Juzgado que lleva su caso.
Según los fiscales, Medina llegó en 22 ocasiones a sustraer el dinero. La exfiscal Medina enfrenta un juicio por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada y 41 delitos de falsificación de documentos públicos.
El Ministerio Público ya evacuó testigos de la Fiscalía y del BCH que explicaron la forma en que operó Medina para sustraer dinero que estaba almacenado como evidencia en el banco, para lo cual se valió de documentación falsificada. También se han mostrado imágenes de expedientes y empaques de embalaje que fueron encontrados durante el allanamiento en la casa de la exfiscal, además de expedientes de personas acusadas que utilizó para sustraer el dinero.
Los fiscales este día pretenden demostrar cómo Medina, siendo parte de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, sustrajo evidencias que procedían de decomisos realizados en casos de tráfico de drogas, lavado de activos y extorsiones.
El debate inició en horas tempranas con cuatro testigos, de los cuales dos son parte del Ministerio Publico. Los funcionarios detallaron cómo inició la exfiscal Medina con la sustracción de evidencias y cómo se desarrollaba el trabajo a diario en la fiscalía a la que estaba asignada.
En sus alegatos, el Ministerio Público ha sostenido durante todo el proceso que la exfiscal utilizó información privilegiada para realizar la sustracción de dinero almacenado como evidencias en resguardo en el Banco Central de Honduras.