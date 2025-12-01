¿Qué implica el fin de la amnistía para la reposición del DNI, según el RNP?

San Pedro Sula, Honduras.

A partir de hoy 1 de diciembre, el trámite vuelve a tener un costo regular de 200 lempiras, según lo establece la normativa vigente. La institución recordó que esta amnistía permitió que miles de hondureños recuperaran su documento sin costo, especialmente en ciudades con alta demanda como San Pedro Sula.

Autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) confirmaron que la amnistía para la reposición del Documento Nacional de Identificación (DNI) finalizó el pasado 30 de noviembre de 2025.

En el caso sampedrano, el RNP informó que actualmente hay cientos de Documento Nacional de Identificación (DNI) listos para ser retirados en las distintas oficinas habilitadas en la ciudad.

Durante el período de amnistía, algunos centros llegaron a entregar más de 500 documentos diarios, mientras que en semanas de mayor flujo se alcanzaron promedios de hasta 1,000 entregas por día.

Las autoridades señalaron que la instalación de kioscos de atención rápida en puntos estratégicos, como la Gran Central Metropolitana y el Pasaje Valle, ha facilitado los trámites de reposición y ha reducido los tiempos de espera.

Asimismo, se destacó que miles de sampedranos aprovecharon la gratuidad antes del cierre de la amnistía, generando largas filas en diferentes puntos de atención.

Esto permitió disminuir el número de ciudadanos sin identificación vigente, un requisito fundamental para acceder a servicios bancarios, trámites públicos y procesos electorales.

En algunos casos, el documento pudo ser entregado en un plazo de tres a cinco días hábiles, dependiendo de la carga de solicitudes en cada oficina.

Con el regreso del cobro regular, el RNP hizo un llamado a quienes aún tienen su DNI pendiente de retiro para que se acerquen a las oficinas correspondientes y eviten la acumulación de documentos.