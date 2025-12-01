¿Quién es Carlos Umaña, el diputado con mayor respaldo en Cortés?

San Pedro Sula, Honduras.

Umaña, actualmente diputado y reconocido profesional de la medicina, presentó su trayectoria como pilar de su carrera pública. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Salesiano San Miguel de Tegucigalpa.

Carlos Alberto Umaña David, candidato a diputado por el Partido Liberal de Honduras , se ha convertido en el legislador con mayor respaldo ciudadano en el departamento de Cortés, alcanzando hasta esta noche 70.939 votos según resultados preliminares.

Cursó su formación médica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), se especializó en anestesiología en la Universidad de San Carlos de Guatemala y completó una subespecialización en anestesia pediátrica en el Miami Children’s Hospital.

Además, complementó su preparación con diplomados en epidemiología, administración hospitalaria, financiamiento de modelos de salud, garantía de calidad y seguridad social.

En el ámbito administrativo, Umaña destacó su labor en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss), donde fundó el departamento de anestesiología hace varios años, y ocupó cargos como director regional y gerente general.

También participó activamente en organizaciones gremiales, siendo delegado y subdelegado en el colegio médico, miembro del Tribunal de Honor y presidente de la Asociación de Médicos del Seguro Social.

El diputado enfatizó sus principios éticos y compromiso con la transparencia: “La honestidad, los principios y valores que aprendí en mi hogar son lo que me caracteriza y lo que me impulsa a luchar contra la corrupción”, afirmó.

Por convicción, se separó de roles públicos en la iglesia para mantener una clara separación entre religión y política, aunque se define como un laico comprometido.

Su candidatura se sustento en un perfil profesional y ético que, según él, respalda sus propuestas legislativas para reformar el Congreso Nacional y priorizar la salud, la educación y la infraestructura en el departamento de Cortés.

Umaña explicó que su regreso al Partido Liberal fue una decisión coherente con su historial político y con la alianza anticorrupción liderada por el ingeniero Salvador Nasralla. Aclaró que su reincorporación fue aprobada por la dirigencia liberal y que no hubo acuerdos económicos ni compromisos ocultos.