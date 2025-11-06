¿Cuánto invierte la Unah en la pavimentación del Campus Cortés?

Las obras en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Campus Cortés tienen como objetivo mejorar la movilidad y el acceso de estudiantes y docentes dentro del recinto universitario.
La Unah invierte en infraestructura vial moderna para beneficiar a miles de estudiantes del Campus Cortés.
Los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico avanzan con maquinaria pesada en el Campus Cortés de la Unah.
Personal de construcción realiza labores de nivelación y compactación del terreno en diferentes sectores del campus universitario.
La Unah fortalece su infraestructura en el norte del país con obras sostenibles y seguras que benefician a unos 12 mil estudiantes de diferentes sectores del Valle de Sula.
El proyecto de pavimentación es de más de 1,300 metros lineales de nuevas calles internas en el complejo para agilizar el acceso y salida de la comunidad universitaria en horas pico.
Más de 12 mil estudiantes y catedráticos se beneficiarán con la nueva infraestructura del Campus Cortés.
Trabajadores de Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción (SERPIC) desarrollan las obras de pavimentación adjudicadas mediante licitación pública.
Las obras mejorarán el acceso y reducirán el polvo y lodo durante la temporada lluviosa en el campus universitario, indican autoridades académicas.
Autoridades universitarias supervisan los avances del proyecto de modernización vial en San Pedro Sula. En la imagen, la plaza que lleva el nombre del poeta hondureño, Froylán Turcios.
El proyecto incluye drenaje pluvial, aceras, bordillos y redes subterráneas de energía, confirmaron autoridades.
Las calles internas del campus serán recubiertas con concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor a un costo de 55.6 millones de lempiras, los cuales podrían subir a los 70 millones con obras complementarias, informaron autoridades.