No hay registro de encuesta a boca de urna de Poll HN que sitúa mejor a Rixi Moncada

San Pedro Sula, Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula una imagen que atribuye a Poll HN una supuesta encuesta de boca de urna que coloca a la candidata presidencial del partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, como ganadora parcial de las elecciones generales de 2025. Sin embargo, la información es falsa. No existe ningún registro oficial que respalde la autenticidad de la imagen, y tampoco se ha encontrado referencia alguna sobre la existencia de una encuestadora con el nombre Poll HN. “Elecciones generales Honduras 2025. Trasciende el primer corte de boca de urna de las 10:00am. Posiciona como primer lugar a Rixi Moncada. Honduras ya decidió”, dice literalmente una entrada en X/Twitter, visualizada más de 35,000 veces desde el 30 de noviembre.

El bulo electoral fue amplificado por Fausto Cálix, director de Aduanas, y Gerardo Torres, vicecanciller de la República. Honduras celebra este domingo 30 de noviembre una jornada decisiva que definirá la Presidencia de la República, así como la integración del Congreso Nacional, compuesto por 128 diputados, y otros cargos que gobernarán el país durante el período 2026-2030.

No hay registro