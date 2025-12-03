Nasralla pide al CNE resolver inconsistencias en el escrutinio

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, reiteró este miércoles su llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que agilice el procesamiento de resultados electorales, pero garantizando plena transparencia en cada etapa del escrutinio. Nasralla recordó que el Partido Liberal solicitó al organismo electoral actuar “con prontitud”, y hoy insistió en la misma exigencia, aunque, subrayó, “con serenidad”.

"Que avance, pero con transparencia, corrigiendo transcripciones, resolviendo inconsistencias e incorporando el voto del extranjero", manifestó el presidenciable. El candidato presidencial afirmó que la estabilidad del país depende de que el CNE actúe con rigor técnico y sin improvisaciones. "La tranquilidad y la confianza del país se construyen así, respetando, sin atajos, la voluntad del pueblo", sostuvo. La reacción de Nasralla se produce después de que Ana Paola Hall, presidenta del CNE, convocó de manera urgente a representantes de la empresa ASD, encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), luego de que esta realizara tareas de mantenimiento sin notificación ni autorización previa del pleno de consejeros. Hall informó que la intervención no autorizada provocó la detención temporal de la divulgación de resultados, afectando la transparencia y el seguimiento del proceso electoral en curso.

