Ana Paola Hall convoca a reunión a empresa del Trep por detener resultados sin autorización del Pleno

Tegucigalpa, Honduras

Hall informó que la intervención no autorizada provocó la detención temporal de la divulgación de resultados, afectando la transparencia y el seguimiento del proceso electoral en curso.

La consejera titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall , convocó de manera urgente a representantes de la empresa ASD, encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), luego de que esta realizara tareas de mantenimiento sin notificación ni autorización previa del Pleno.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la consejera manifestó su “absoluto desacuerdo” con el proceder de la empresa, subrayando que cualquier modificación técnica debe contar con el visto bueno del Pleno, especialmente durante momentos críticos del escrutinio.

La funcionaria recordó que el proceso electoral representa un esfuerzo significativo para la ciudadanía hondureña y afirmó que situaciones como esta no deben repetirse, pues comprometen la confianza en los sistemas de transmisión y divulgación.

Hall destacó que la reunión convocada busca aclarar lo sucedido y exigir garantías de que no se tomarán decisiones unilaterales que pongan en riesgo la continuidad del Trep.

La consejera concluyó asegurando que continuará informando al público sobre las acciones y decisiones que se deriven del encuentro con la empresa responsable del sistema.