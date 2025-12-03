  1. Inicio
  2. · Honduras

Ana Paola Hall convoca a reunión a empresa del Trep por detener resultados sin autorización del Pleno

Ana Hall destacó que la reunión convocada busca aclarar lo sucedido y exigir a empresa de que realizara tareas de mantenimiento sin notificación ni autorización previa del Pleno.

Ana Paola Hall convoca a reunión a empresa del Trep por detener resultados sin autorización del Pleno

Ana Paola Hall, consejera titular del Consejo Nacional Electoral.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras

La consejera titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, convocó de manera urgente a representantes de la empresa ASD, encargada del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), luego de que esta realizara tareas de mantenimiento sin notificación ni autorización previa del Pleno.

Hall informó que la intervención no autorizada provocó la detención temporal de la divulgación de resultados, afectando la transparencia y el seguimiento del proceso electoral en curso.

Cossette López responsabiliza a empresa por nueva caída del sistema en conteo de votos

A través de un mensaje en su cuenta de X, la consejera manifestó su “absoluto desacuerdo” con el proceder de la empresa, subrayando que cualquier modificación técnica debe contar con el visto bueno del Pleno, especialmente durante momentos críticos del escrutinio.

La funcionaria recordó que el proceso electoral representa un esfuerzo significativo para la ciudadanía hondureña y afirmó que situaciones como esta no deben repetirse, pues comprometen la confianza en los sistemas de transmisión y divulgación.

Hall destacó que la reunión convocada busca aclarar lo sucedido y exigir garantías de que no se tomarán decisiones unilaterales que pongan en riesgo la continuidad del Trep.

La consejera concluyó asegurando que continuará informando al público sobre las acciones y decisiones que se deriven del encuentro con la empresa responsable del sistema.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias