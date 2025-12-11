Sabdy, un testimonio del amor y servicio que brinda Teletón

San Pedro Sula, Honduras.

Con una mirada tierna y una sonrisa dulce que irradia calidez, Sabdy Anahy Sánchez llegó el jueves a su cita mensual en el centro de rehabilitación de Fundación Teletón en San Pedro Sula, acompañada por su hermana y su inseparable muñeca de vestido azul. Su historia es un testimonio de fe y esperanza, un ejemplo de cómo la unión familiar se fortalece en la adversidad y una muestra del impacto que la fundación ha tenido en miles de familias hondureñas durante estos 37 años de servicio. Tenía apenas meses de nacida cuando ingresó por primera vez al quirófano para someterse a una cirugía de corazón abierto, debido a una cardiopatía congénita que ponía en riesgo su vida. Tiempo después llegó otro desafío. Sabdy, la menor de tres hermanos, fue diagnosticada con síndrome de Down. La noticia generó incertidumbre en su familia, ya que no tenían mucho conocimiento acerca de esta condición genética y temían no saber cómo apoyarla.

Sin embargo, ese momento que al inicio estuvo marcado por dudas se transformó en el punto de partida de un recorrido lleno de amor y aprendizaje, en el que encontraron en la Fundación Teletón un lugar que, con los años, se convirtió en refugio, escuela y familia. Allí descubrieron que la rehabilitación no solo consiste en ejercicios y terapias, sino en una cadena de apoyo y aprendizaje que se construye día con día, con amor, paciencia y perseverancia. Kensy Sánchez, hermana mayor de Sabdy, expresó que su familia está profundamente agradecida con la Teletón, pues han sido testigos del avance que ha tenido en estos últimos siete años. "Uno de los logros más grandes es la confianza que ha desarrollado, la forma en cómo ha aprendido a relacionarse con las demás personas y a ser más independiente", compartió Kensy con una sonrisa.

La joven relató que ahora la pequeña de diez años sonríe más; las terapias han mejorado su capacidad cognitiva, la han motivado a asistir a la escuela y formar parte del grupo de Olimpiadas Especiales. Entre sus actividades favoritas se encuentran practicar gimnasia con sus compañeros de equipo, jugar con su muñeca y pintar paisajes que reflejan el mundo que va descubriendo a su propio ritmo. “Teletón ha sido un pilar para nosotros. Ella se ha sometido a tres cirugías complejas. Es una niña resiliente; las terapias le han ayudado mucho en este proceso. Ahora es independiente y artística. Pasamos de venir a terapia dos veces por semanas a una vez al mes”, dijo. Añadió que Sabdy tiene tres sobrinos a los que ama mucho. "Disfruta mucho ser tía. Ella es un testimonio del alcance de Teletón, los invito para que este 12 y 13 de diciembre hagan sus donativos y apoyen esta noble causa.

Mientras historias como la de Sabdy se escriben en silencio en los pasillos de terapia, el doctor Sergio Murillo, director regional de Teletón, se prepara para la jornada de amor y recaudación de fondos, que ya forma parte de la agenda anual de los hondureños. Bajo el lema “Teletón es servicio”, la Teletón 2025 se desarrollará del viernes 12 al sábado 13 de diciembre, con una meta de recaudación de L77.5 millones, fundamentales para sostener la atención gratuita que cada año brinda a miles de pacientes en todo el país. Murillo indicó que solo en el centro regional de San Pedro Sula atienden a más de 5,000 personas cada año, provenientes de Cortés, Yoro, Santa Bárbara, Atlántida, Islas de la Bahía y Gracias a Dios. La atención abarca una amplia gama de servicios, entre ellos fisiatría, terapia física y ocupacional, terapia de lenguaje, psicología, trabajo social, enfermería, educación inclusiva y un laboratorio especializado en órtesis y prótesis.

Todo esto sin costo para las familias. En palabras de Murillo, es una operación compleja, sostenida por la solidaridad de un país entero. Entre las muchas historias que guarda, el galeno recordó la de un niño que llegó después de sobrevivir a un hecho violento. Con apenas un año, quedó parapléjico tras recibir un disparo durante un asalto en el que murió su padre. El niño llegó a Teletón para recibir terapia física y luego de un tiempo, la fundación le fabricó su primera silla de ruedas especializada. “Cuando vio que podía moverse solo, lloró de emoción; todos lloramos, porque por primera vez pudo ver el mundo de frente”, compartió. Acerca de la preparación para la jornada de solidaridad que arranca este viernes, Murillo explicó que este año los voluntarios de la zona norte recorrerán semáforos, centros comerciales y barrios de San Pedro Sula, Choloma y Santa Bárbara desde tempranas horas.