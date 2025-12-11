Teletón 2025 arrancará con objetivo de recaudar 77.5 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras

Este año, bajo el lema “ Teletón es Servicio ”, la fundación busca recaudar 77.5 millones de lempiras para continuar apoyando a quienes más lo necesitan en los seis Centros de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) habilitados a nivel nacional.

La solidaridad vuelve a convocar a los hondureños con la trigésima octava edición de la gran obra de amor , la Teletón, que se desarrollará a partir de este viernes 12 de diciembre.

A partir de las 9:00 pm iniciará la jornada de amor que, año tras año, moviliza a miles de personas, empresas e instituciones con el propósito de contribuir a la rehabilitación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad.

La Teletón atiende cada año a miles de hondureños en sus centros ubicados en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán, Intibucá y Olancho, así como en las cinco Unidades de Rehabilitación Comunitaria (Unicores) en Nacaome, Villanueva, Choloma, Santa Bárbara y en la aldea Coyoles Central, en el municipio de Olanchito, Yoro.

Entre los servicios que se brindan a la población están terapias físicas y ocupacionales, estimulación temprana, apoyo psicológico, rehabilitación neurológica y programas de inclusión.

La demanda por estos servicios aumenta cada año, por lo que la colaboración de los hondureños es fundamental para alcanzar la meta establecida.

Los recursos recaudados se destinarán a fortalecer el personal médico, modernizar equipos especializados y ampliar los espacios de atención.

Como es costumbre, durante las 27 horas de amor ininterrumpidas, diferentes artistas nacionales e internacionales, presentadores, voluntarios y familias beneficiadas participarán compartiendo testimonios, historias de recuperación y actividades emotivas diseñadas para motivar las donaciones.