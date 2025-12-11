Inicia el Festival de las Chimeneas Gigantes: Santa Bárbara celebra 25 años de tradición y arte

Trinidad, Santa Bárbara.

Trinidad, Santa Bárbara, da inicio hoy a la 25ª edición del Festival de las Chimeneas Gigantes, una celebración declarada Patrimonio Cultural de la Nación y que este año se enmarca en el "Año de las Artes". Durante tres días, 11, 12 y 13 de diciembre, el municipio se convertirá en el epicentro cultural más importante de Honduras, con un homenaje especial al colectivo Los Chimeneros Tecos y un reconocimiento póstumo al artista Pablo Zelaya Sierra.

Un solo escenario reunirá, desde esta noche, a delegaciones internacionales provenientes de México, Chile, Colombia y Argentina, entre ellas el Grupo Folklórico Carelmapu (Chile), Danza Mixquiyahuali (México), Expedición Danza (Colombia) y la Compañía Folklórica Yapeyú (Argentina).



Programa

La jornada de este 11 de diciembre inicia con la exposición de las Chimeneas Gigantes desde las 9:00 de la mañana en la calle Juan Lindo, seguida de los actos inaugurales a las 6:30 p. m. A partir de las 7:00 de la noche, el público podrá disfrutar del Festival Internacional de Danza, música y trova por grupos artísticos de Argentina, Colombia, México y Chile. A las 9:00 p. m. se presentará en concierto la artista hondureña Gisselle Rápalo. Para mañana, 12 de diciembre, el festival continúa con la exposición de chimeneas y la inauguración de la Casa de la Cultura a las 3:00 p. m. A las 5:40 de la tarde se realizará la presentación de la canción oficial del festival. A las 7:00 de la noche, el público podrá disfrutar nuevamente del Festival Internacional de Danza, música y trova. El festival concluirá el sábado 13 de diciembre con el encendido y quema de las chimeneas gigantes de 9:00 a 10:30 de la noche, seguido del show de juegos pirotécnicos, finalizando con un concierto bailable hasta las 2 de la madrugada.

Orígenes