Inicia el Festival de las Chimeneas Gigantes: Santa Bárbara celebra 25 años de tradición y arte

Trinidad, Santa Bárbara, da inicio hoy a la 25ª edición del Festival de las Chimeneas Gigantes, una celebración declarada Patrimonio Cultural de la Nación y que este año se enmarca en el "Año de las Artes".
Durante tres días, 11, 12 y 13 de diciembre, el municipio se convertirá en el epicentro cultural más importante de Honduras, con un homenaje especial al colectivo Los Chimeneros Tecos y un reconocimiento póstumo al artista Pablo Zelaya Sierra.
Un solo escenario reunirá, desde esta noche, a delegaciones internacionales provenientes de México, Chile, Colombia y Argentina, entre ellas el Grupo Folklórico Carelmapu (Chile), Danza Mixquiyahuali (México), Expedición Danza (Colombia) y la Compañía Folklórica Yapeyú (Argentina).
Programa
La jornada de este 11 de diciembre inicia con la exposición de las Chimeneas Gigantes desde las 9:00 de la mañana en la calle Juan Lindo, seguida de los actos inaugurales a las 6:30 p. m.
A partir de las 7:00 de la noche, el público podrá disfrutar del Festival Internacional de Danza, música y trova por grupos artísticos de Argentina, Colombia, México y Chile. A las 9:00 p. m. se presentará en concierto la artista hondureña Gisselle Rápalo.
Para mañana, 12 de diciembre, el festival continúa con la exposición de chimeneas y la inauguración de la Casa de la Cultura a las 3:00 p. m. A las 5:40 de la tarde se realizará la presentación de la canción oficial del festival.
A las 7:00 de la noche, el público podrá disfrutar nuevamente del Festival Internacional de Danza, música y trova.
El festival concluirá el sábado 13 de diciembre con el encendido y quema de las chimeneas gigantes de 9:00 a 10:30 de la noche, seguido del show de juegos pirotécnicos, finalizando con un concierto bailable hasta las 2 de la madrugada.
Orígenes
Este espectáculo se realiza desde el 2000 y cada año toma más fuerza. A lo largo de sus 25 años, el Festival de las Chimeneas Gigantes ha crecido hasta convertirse en una de las expresiones culturales más queridas del país, transformando fuego, arte y tradición en un encuentro que honra la identidad hondureña.
Esta colorida celebración nació gracias a un grupo de jóvenes inspirados en la antigua tradición de celebrar el día de la Inmaculada Concepción en diciembre con fogatas de leña, por ello decidieron presentar una propuesta conocida como las Chimeneas Gigantes, alusiva a personajes históricos, mitológicos o populares del país.