Libre se reunirá en Siguatepeque para discutir resultados de sus actas

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente de Honduras y coordinador general del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, anunció la realización de una asamblea partidaria este sábado 13 de diciembre, a las 12:00 del mediodía, en la ciudad de Siguatepeque. El exmandatario detalló que el encuentro se llevará a cabo en el auditorio Ernestina Flores y contará con la presencia de Rixi Moncada, candidata presidencial de Libre en las pasadas elecciones del 30 de noviembre.

Zelaya informó que la convocatoria se realiza en cumplimiento de los mandatos emitidos por la coordinación nacional el pasado 7 de diciembre, con el propósito de exponer lo que el partido considera un "golpe electoral en marcha" y presentar los resultados finales de las elecciones según las actas que manejan sus estructuras. Reiteró el rechazo del partido a la intervención de actores externos en el proceso electoral. "No a la injerencia extranjera", manifestó el coordinador de Libertad y Refundación. Asimismo, volvió a cuestionar el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), al que Libre ha responsabilizado por inconsistencias en la divulgación de datos oficiales de las elecciones.

Mel aceptó derrota de Rixi Moncada y dijo que Nasralla "ganó las elecciones"

Ayer, en un sorpresivo mensaje en redes sociales, Zelaya afirmó que consultó a Moncada antes de anunciar esta posición y reiteró que, de acuerdo con el “conteo nacional de actas presidenciales” realizado por el propio partido, el ganador de la elección sería Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal.

“Acta por acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”, sostuvo, al tiempo que aseguró, que Libre seguirá defendiendo “la verdad y la voluntad soberana del pueblo hondureño”.

Aún no concluye conteo del CNE