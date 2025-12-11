Machado revela que trabaja con EEUU pero no está implicada en sus operaciones

Oslo, Noruega.

La oposición venezolana liderada por María Corina Machado está "trabajando de manera ardua" con el Gobierno estadounidense para explicar en detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la Administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

"No estamos involucrados en absoluto en las decisiones u operaciones relacionadas con la seguridad nacional de otros países. Es decir, cada país tiene su propio derecho a la legítima defensa y cuando sienten que su seguridad nacional está en juego, actúan en consecuencia", dijo la líder opositora y Premio Nobel de la Paz en una rueda de prensa en Oslo.

Machado subrayó que va "un día a la vez" y recordó que ha dicho muchas veces que no va a especular sobre las estrategias o acciones de otros países.

"Desconozco si algún gobierno, en este caso de Estados Unidos, tiene un 'deadline' (plazo), nosotros vamos hasta el final", añadió.

Para Machado, no obstante, las acciones de Trump en el Caribe han sido "decisivas para llegar al punto en el que se está ahora, en el que el régimen está más débil que nunca".