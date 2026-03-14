Olancho FC vs Real España, EN VIVO hoy: hora y dónde ver la jornada 12

Juticalpa, Honduras.

¡Continúa la acción! El Olancho FC y el Real España se vuelven a ver las caras en el Clausura 2026 y este sábado protagonizan un duelo que promete muchas emociones. Los Potros ponen a prueba en esta jornada 12 al conjunto Aurinegro que llega a este duelo invicto en el presente torneo.

El equipo de Jeaustin Campos viene enrachado y busca recuperar el primer lugar. En la pasada fecha golearon al Victoria (4-1), pero el triunfo de Motagua le hizo recalar en la segunda posición de la tabla con las mismas 22 unidades; los Azules descansan en este fin de semana.