Juticalpa amarga al Choloma y le saca empate en el Rubén Deras

Choloma, Honduras.

El ritmo del partido no disminuyó y el equipo de Humberto Rivera no bajó los brazos tan rápido y cinco minutos después le amargó el buen inicio al Choloma. Júnior Lacayo apareció en el área y no dudó en rematar: su disparo impactó en el poste y se paseó sobre la línea en el aire, y ante la duda si llegó a ingresar, el árbitro Said Martínez lo confirmaba y llegaba el 1-1 del encuentro.

Las cosas en el estadio Rubén Deras comenzaron de la mejor manera. Los 'Toros Bravos' salieron atrevidos en casa y, para prueba de ello, encontraron el premio grande: un gol tempranero. Marco Aceituno se escapó tras un pase largo de 'Muma' Fernández y en el mano a mano venció al guardameta Enrique Facussé, en su regreso a la Liga Nacional con el Juticalpa.

El CD Choloma luchó hasta el final, pero no pudo revertir la situación en casa y sacó un agridulce empate ante un Juticalpa FC que le puso una tarea díficil. Los cholomeños iniciaron ganando con un gol tempranero, mismo que le fue efímero, por lo que terminaron empatando 1-1 en la continuación de la jornada 12 del Clausura 2026.

Choloma siguió a todo vapor en la primera parte y el tanto del empate no lo detuvo. Marco Aceituno y Facussé tuvieron una serie de encuentros, y terminó con el pulso ganado por parte del guardameta, ya que no se dejó encajar un nuevo gol por parte del primer anotador de la noche.

Y lo dejó evidenciado, cuando antes de cumplirse la media hora, protagonizó un tapadón tras un testarazo de Aceituno. Gozó de oportunidades el cuadro local y justo en el 30', Eiver Flores perdonó en el área chica tras quedarse sin ángulo y rematar sin dirección al marco.

Justo dos minutos después se vino la acción que generó revuelo en la primera etapa, el gol anulado al Choloma. Tras un enorme centro de Leider Anaya, la esférica terminó llegando a Bermúdez que apareció para cerrar la jugada y mandar a guardar el balón al fondo de las redes, sin embargo, la misma acción fue anulada, ya que el juez sancionó que el jugador conectó el balón con la mano. El marcador no se movió en el primer tiempo.

Para la segunda etapa, el cuadro maquilero no bajó la guardia y de hecho volvió a salir con todo tras el arranque. En un duelo de ida y vuelta en el Rubén Deras, los locales perdonaron en ofensiva y con el paso del tiempo les fue saliendo caro. Una de ellas fue la de Leyder Anaya, quien tuvo la oportunidad del 2-1 con un remate cruzado, pero para su mala fortuna se fue desviado.

Poco después, Muma Fernández metió un peligroso balón al área, mismo que quedó suelto, pero en la línea final, Borja no pudo controlar y los canecheros terminando resolviendo la jugada. El Choloma lo intentó hasta el final, pero no pudo derribar nuevamente la muralla de un Juticalpa FC que resistió hasta el pitazo.

Con este resultado, el Choloma se mantiene en el fondo de la tabla de posiciones del Clausura 2026 con 7 puntos, mientras que en la acumulada, se distancia a 5 unidades del Victoria en la lucha por el no descenso. La Jaiba Brava se mide este domingo al Platense en el Estadio Ceibeño.