Tabla posiciones triangulares: Real España le remontó a Olimpia y así quedó la pelea

¡Arde el ´grupo de la muerte'! Las triangulares del Clausura 2026 siguen más vivas que nunca y este sábado se reafirmó la pelea en el encasillado 'A'. El Real España vino de atrás y sacó un enorme triunfo ante el Olimpia (3-1) en el duelo por la jornada 3.
Los Aurinegros comenzaron cayendo temprano en San Pedro Sula. Los leones dieron el primer golpe con un tanto de Jorge Álvarez, pero en la segunda parte con tantos de Eddie Hernández, Roberto Osorto y Jhow Benavídez, le dieron vuelta al marcador.
Real España, con su primer triunfo, se coloca como líder del Grupo A en las triangulares del Clausura 2026 con 3 unidades - es primero debido al punto invisible tras culminar como primero en las vueltas regulares del torneo -.
En la segunda plaza, se ubica el Olimpia con la misma cantidad y deja al Marathón en el fondo de la tabla de posiciones por diferencia de goles. Todos cierran esta primera vuelta con un triunfo cada uno.
Para la siguiente fecha, Olimpia y Real España se volverán a ver las caras; el duelo es el próximo martes 12 de mayo a las 8:15 de la noche. Por su parte, el Marathón regresa a la acción el viernes 15 de mayo ante los leones en el mismo horario.
Jornada 4 de las Triangulares del Clausura 2026
- Olancho vs Motagua (Martes 12 de mayo a las 6:00 pm)
- Olimpia vs Real España (Martes 12 de mayo a las 8:15 pm)