Tabla posiciones triangulares: Real España le remontó a Olimpia y así quedó la pelea

San Pedro Sula, Honduras.

¡Arde el ´grupo de la muerte'! Las triangulares del Clausura 2026 siguen más vivas que nunca y este sábado se reafirmó la pelea en el encasillado 'A'. El Real España vino de atrás y sacó un enorme triunfo ante el Olimpia (3-1) en el duelo por la jornada 3.

Los Aurinegros comenzaron cayendo temprano en San Pedro Sula. Los leones dieron el primer golpe con un tanto de Jorge Álvarez, pero en la segunda parte con tantos de Eddie Hernández, Roberto Osorto y Jhow Benavídez, le dieron vuelta al marcador.

Real España, con su primer triunfo, se coloca como líder del Grupo A en las triangulares del Clausura 2026 con 3 unidades - es primero debido al punto invisible tras culminar como primero en las vueltas regulares del torneo -.