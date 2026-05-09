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Real España-Olimpia, EN VIVO: ¡Nuevo clásico en triangulares! Hora y dónde ver

Real España y Olimpia cierran con broche de oro la jornada 3 de las triangulares del Clausura 2026.

Real España-Olimpia, EN VIVO: ¡Nuevo clásico en triangulares! Hora y dónde ver

Real España y Olimpia miden sus fuerzas en la jornada 3 de las triangulares.
San Pedro Sula, Honduras.

¡Nuevo clásico a la vista! Las triangulares del Clausura 2026 siguen avanzando y este sábado 9 de mayo se juega la jornada 3. Real España y Olimpia toman protagonismo al enfrentarse esta noche en el Estadio Morazán.

Una vez finalizado el compromiso entre Motagua vs Olancho, será el turno para una Máquina de Jeaustin Campos que está obligadísimo a vencer al Olimpia de Eduardo Espinel en el recinto sampedrano luego de su caída en la fecha 1 ante Marathón.

Los leones vienen de superar por 2-0 a los verdolagas en un duelo que acabó con las polémicas declaraciones del entrenador Pablo Lavallén, por las que fue suspendido por cuatro partidos.

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Ahora, el Olimpia busca dar el golpe en la triangular A y derrotar a una 'Máquina' de Jeaustin Campos que debe reconciliarse con su afición tras caer en la primera jornada ante Marathón (1-0), partido en el que sufrió dos expulsiones.

Olimpia y Marathón suman tres puntos, aunque los albos cuentan con una mejor diferencia de goles (+1). Real España sigue en cero y en caso de volver a perder comprometería seriamente la clasificación.

Cabe recordar que los aurinegros le tomaron la medida a los blancos en las vueltas regulares: un empate 1-1 en el Nacional y en la vuelta firmaron una espectacular remontada por 3-2, y jugando con un hombre menos.

Hora y dónde ver el Real España vs Olimpia

El Real España-Olimpia, que promete emociones desde el primer minuto, comenzará a partir de las 8:15 PM en el Estadio Morazán y también podrás verlo por el Canal Deportes TVC. Cabe señalar que las incidencias de ambos partidos también puedes seguirlas por nuestra web, en www.laprensa.hn

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Redacción La Prensa
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