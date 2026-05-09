Real España-Olimpia, EN VIVO: ¡Nuevo clásico en triangulares! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

¡Nuevo clásico a la vista! Las triangulares del Clausura 2026 siguen avanzando y este sábado 9 de mayo se juega la jornada 3. Real España y Olimpia toman protagonismo al enfrentarse esta noche en el Estadio Morazán.

Una vez finalizado el compromiso entre Motagua vs Olancho, será el turno para una Máquina de Jeaustin Campos que está obligadísimo a vencer al Olimpia de Eduardo Espinel en el recinto sampedrano luego de su caída en la fecha 1 ante Marathón.

Los leones vienen de superar por 2-0 a los verdolagas en un duelo que acabó con las polémicas declaraciones del entrenador Pablo Lavallén, por las que fue suspendido por cuatro partidos.