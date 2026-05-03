Marathón vs Real España, EN VIVO: ¡Inician las triangulares! Hora y dónde ver

La liguilla del torneo Clausura 2026 levanta el telón este domingo con un duelo que promete intensidad de principio a fin. Marathón y Real España se miden en el derbi sampedrano por el Grupo A, partido que se disputará en el Yankel.
El enfrentamiento no solo pone en marcha las triangulares, sino que también marca el pulso de un sector considerado el "grupo de la muerte", donde también figura el Olimpia de Eduardo Espinel.
Verdolagas y aurinegros llegan con la obligación de sumar desde el arranque, sabiendo que cualquier tropiezo puede costar caro en un formato corto y exigente.
Cabe recordar que Real España barrió contra el 'Monstruo' en las vueltas regulares. En el primer partido se impuso por la mínima (0-1) y en el segundo enfrentamiento le ganó 2-0 en el Estadio Morazán.
Además, la 'Máquina' afronta este encuentro con dos grandes noticias. Nixon Cruz, que fue expulsado contra Olimpia, podrá estar disponible para el derbi tras la apelación presentada por el club.
En esa misma línea, el conjunto catedrático finalmente contará con la presencia del técnico Jeaustin Campos en el banquillo tras cumplir su dura sanción de cuatro juegos después de la polémica en Choloma.
Hora y dónde ver el Marathón vs Real España
El derbi sampedrano marcará el inicio de las triangulares del Clausura 2026. Las acciones comenzarán a las 3:30 pm en el Estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula y podrás ver el juego en televisión por el canal de Deportes TVC, además del minuto a minuto en www.laprensa.hn