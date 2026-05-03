Marathón vs Real España, EN VIVO: ¡Inician las triangulares! Hora y dónde ver

San Pedro Sula, Honduras.

La liguilla del torneo Clausura 2026 levanta el telón este domingo con un duelo que promete intensidad de principio a fin. Marathón y Real España se miden en el derbi sampedrano por el Grupo A, partido que se disputará en el Yankel.

El enfrentamiento no solo pone en marcha las triangulares, sino que también marca el pulso de un sector considerado el "grupo de la muerte", donde también figura el Olimpia de Eduardo Espinel.

Verdolagas y aurinegros llegan con la obligación de sumar desde el arranque, sabiendo que cualquier tropiezo puede costar caro en un formato corto y exigente.