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Alcaldía de San Pedro Sula daña más la cancha del estadio Morazán con concierto gratuito

La grama del estadio Morazán ha pasado de ser un orgullo sampedrano a foco de críticas. Más de 40 millones tirados.

Alcaldía de San Pedro Sula daña más la cancha del estadio Morazán con concierto gratuito
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El estadio Morazán recibe este sábado un concierto gratuito organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula y que trae consecuencias a la millonaria grama del recinto deportivo.
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Así luce la grama del Morazán previo al evento al concierto del artista Eddie Herrera por el Día de las Madres organizado por la Municipalidad de San Pedro Sula.
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La entrada es gratuita y comenzará desde las 6 de la noche, por lo que se espera alrededor de 16,000 personas.
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Miles de espectadores estarán ubicados dentro del césped, algunos sentados y otros estarán de pie.
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Una enorme tarima donde estarán los artistas sobresale y deja un daño sobre todo en la zona de la portería (donde no hay grada)
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Varias lonas cubren casi la mitad de la cancha, sobre todo donde se ubican las sillas y mesas.
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El césped híbrido del estadio Morazán muestra visibles daños y en los juegos de la Liga Nacional de Honduras se pudo apreciar.
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El terreno de juego del Morazán evidenciará más deterioro tras una actividad extradeportiva.
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El césped híbrido, que tuvo una inversión superior a los 40 millones de lempiras, ha presentado afectaciones.
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Habrá secuelas del concierto de Eddie Herrera en el estado del terreno de juego del estadio Morazán.
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El Morazán vuelve a estar en el ojo del huracán por el daño en su grama híbrida (95% natural y 5% artificial).
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La cancha del estadio Morazán no luce en su mejor estado, sobre todo resalta una línea en total deterioro.
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La inversión millonaria en el césped híbrido contrasta con el deterioro actual.
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El uso del estadio Morazán para conciertos está dejando huella en el terreno de juego.
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En los últimos partidos de la Liga Nacional de Honduras ya se notaba el desgaste del césped.
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El césped del Morazán fue considerada por muchos como la mejor grama en su momento, superando al estadio Nacional Chelato Uclés.
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Entre música y celebración, el césped del Morazán tardará mucho tiempo en tener una mejor versión.
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El terreno de juego evidencia el descuido e impactará más con las actividades no deportivas.
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El Morazán pasa factura con el concierto gratuito impulsado por la Municipalidad sampedrana.
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No se esperaba que los conciertos continuarán en el recinto deportivo ante la inversión millonaria realizada.
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El estadio Morazán, escenario de fútbol y conciertos, pero con consecuencias visibles.
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La cancha muestra signos de desgaste que ya eran notorios en jornadas recientes.
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Fuertes cuestionamientos ha generado el daño visible en el césped híbrido del Morazán con las autoridades de la Municipalidad por el manteniento.
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