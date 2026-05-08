Marathón reta a la Comisión tras sanción de Lavallén: "Sí estará en partido ante Olimpia"

¡Marathón explota! Hace unas horas se conoció el duro castigo que recibió el entrenador verdolaga, Pablo Lavallén, tras las polémicas declaraciones en conferencia de prensa cuando terminó el partido entre Olimpia y el Monstruo Verde en la capital de Honduras.
"No podés ser juez y parte, o sos juez o sos parte”, afirmó con énfasis. Incluso cuestionó la estructura de la televisora: “Si sos el que provee las imágenes, no podés ser dueño de un equipo... eso es parte del circo”, fueron las palabras explosivas de Lavallén tras la derrota de su equipo.
Estas palabras no le gustaron a la Comisión de Disciplina y decidió darle una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa de 20 mil lempiras, al considerar que sus expresiones fueron injuriosas y atentaron contra la imagen y autoridad del fútbol profesional hondureño.
Ante esto, el Marathón ha tomado la decisión de hacer un comunicado y dijo que "únicamente se dirigió a un tercero que NO forma parte de la estructura oficial del fútbol hondureño".
Y por último destacó que "Pablo Lavallén sí estará presente en nuestro próximo partido contra Olimpia, el día 15 de mayo, en el Estadio Francisco Morazán".
EL COMUNICADO DEL MARATHÓN:
"En relación con la resolución espuria de la Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional, informamos lo siguiente:
1. Pablo Lavallén no se dirigió a miembros de la Federación de Fútbol de Honduras, de la Liga Nacional, del cuerpo arbitral, de la Comisión Nacional de Disciplina ni de ningún otro ente deportivo del país.
2. Pablo Lavallén únicamente se dirigió a un tercero que NO forma parte de la estructura oficial del fútbol hondureño. Por lo tanto, al no ofender ni denigrar a nadie, no transgredió la ley.
3. La Comisión Nacional de Disciplina está para aplicar la ley, no para mal interpretarla ni para emitir opiniones subjetivas y personales. En consecuencia, se extralimitó en sus funciones. No pueden actuar como un organo de condena anticipada, ni con prejuicios ni criterios previamente formados.
4. Nuestro director técnico, Pablo Lavallén, sí estará presente en nuestro próximo partido contra Olimpia, el día 15 de mayo, en el Estadio Francisco Morazán.
5. Nuestro cuerpo técnico no participará en las conferencias de prensa posteriores a los partidos. De esta manera, evitaremos formar parte del circo que otros han montado.
6. Nuestra Junta Directiva está dispuesta a llegar hasta las últimas instancias para defender a nuestra institución. Ya son demasiados atropellos.
7. Si se les ocurre sancionar a más miembros de nuestra institución por este comunicado, tampoco nos detendremos. Lo único que lograrán será echar más leña al fuego.
8. Hacemos un llamado urgente a toda nuestra afición, grupos de apoyo, barras organizadas, estar alertas por este nuevo ataque contra nuestra institución".