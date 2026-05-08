Marathón reta a la Comisión tras sanción de Lavallén: "Sí estará en partido ante Olimpia"

San Pedro Sula, Honduras.

¡Marathón explota! Hace unas horas se conoció el duro castigo que recibió el entrenador verdolaga, Pablo Lavallén, tras las polémicas declaraciones en conferencia de prensa cuando terminó el partido entre Olimpia y el Monstruo Verde en la capital de Honduras. "No podés ser juez y parte, o sos juez o sos parte”, afirmó con énfasis. Incluso cuestionó la estructura de la televisora: “Si sos el que provee las imágenes, no podés ser dueño de un equipo... eso es parte del circo”, fueron las palabras explosivas de Lavallén tras la derrota de su equipo. Estas palabras no le gustaron a la Comisión de Disciplina y decidió darle una sanción de cuatro partidos de suspensión y una multa de 20 mil lempiras, al considerar que sus expresiones fueron injuriosas y atentaron contra la imagen y autoridad del fútbol profesional hondureño. Ante esto, el Marathón ha tomado la decisión de hacer un comunicado y dijo que "únicamente se dirigió a un tercero que NO forma parte de la estructura oficial del fútbol hondureño".

Y por último destacó que "Pablo Lavallén sí estará presente en nuestro próximo partido contra Olimpia, el día 15 de mayo, en el Estadio Francisco Morazán".

EL COMUNICADO DEL MARATHÓN: