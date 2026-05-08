Trump desclasifica archivos sobre ovnis y fenómenos anómalos

Nueva York, Estados Unidos

El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció este viernes la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros.

Según el comunicado oficial, la colección de documentos sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y posibles formas de vida extraterrestre podrá consultarse en la página oficial war.gov/ufo en la que la Administración estadounidense "publicará archivos adicionales de forma continua".

Trump reaccionó poco después de la publicación de esta primera tanda afirmando que este es un "esfuerzo por lograr una transparencia total y máxima" del Gobierno.

"Mientras que las Administraciones anteriores no lograron ser transparentes en este asunto, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma '¿qué demonios está pasando?' ¡Diviértanse y disfruten!", escribió en su red Truth Social.

La desclasificación implica a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra - establecida en 2022-, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y otras agencias de inteligencia.

El catálogo se compone de 162 archivos que incluyen fotos, documentos y videos y que serán actualizados progresivamente.

"Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo", manifestó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.