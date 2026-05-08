Tomás Zambrano destaca ley para incentivar el regreso de hondureños migrantes

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Legislativo aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Retorno de Nuestros Compatriotas, una iniciativa orientada a incentivar el regreso de hondureños que residen en el extranjero.
Según explicó el titular del Congreso, la normativa busca beneficiar a más de dos millones de compatriotas que sostienen económicamente a sus familias mediante remesas enviadas desde otros países.
Zambrano detalló que la ley contempla incentivos para la importación de vehículos, maquinaria y equipo de trabajo, además de facilitar oportunidades de emprendimiento para quienes decidan retornar al país.
“El objetivo es brindar herramientas reales para que los hondureños puedan construir su futuro en su propia tierra”, expresó el presidente del Poder Legislativo.
Alimentación Primero
Durante la misma jornada, el Congreso Nacional también firmó el pacto denominado “Alimentación Primero”, enfocado en fortalecer la seguridad alimentaria y combatir el hambre en sectores vulnerables del país.
De acuerdo con Zambrano, este compromiso busca impulsar acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de miles de familias hondureñas.
Asimismo, el titular del Congreso destacó la instalación de una mesa interinstitucional de alto nivel para combatir el abuso sexual infantil y otras formas de violencia contra la niñez.
En la actividad participó la primera dama, Lisette del Cid, junto a representantes de distintas instituciones vinculadas a la protección de menores.
“Cuando se trata de proteger a la niñez, Honduras debe hablar con una sola voz”, manifestó Zambrano al referirse a la iniciativa.
El presidente del Congreso concluyó asegurando que el Legislativo mantendrá el impulso de med