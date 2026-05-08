Tomás Zambrano destaca ley para incentivar el regreso de hondureños migrantes

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, informó que el Legislativo aprobó por unanimidad la Ley Especial para el Retorno de Nuestros Compatriotas, una iniciativa orientada a incentivar el regreso de hondureños que residen en el extranjero.

Según explicó el titular del Congreso, la normativa busca beneficiar a más de dos millones de compatriotas que sostienen económicamente a sus familias mediante remesas enviadas desde otros países. Zambrano detalló que la ley contempla incentivos para la importación de vehículos, maquinaria y equipo de trabajo, además de facilitar oportunidades de emprendimiento para quienes decidan retornar al país. “El objetivo es brindar herramientas reales para que los hondureños puedan construir su futuro en su propia tierra”, expresó el presidente del Poder Legislativo.

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