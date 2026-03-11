Remesas enviadas a Honduras aumentan 11.1 % en el primer bimestre de 2026

Tegucigalpa, Honduras.

Según el reporte de la autoridad monetaria, la cifra acumulada en los dos primeros meses de este año supera en 181,7 millones de dólares a los 1.628,2 millones de dólares recibidos entre enero y febrero de 2025.

Las remesas familiares a Honduras alcanzaron los 1.809,9 millones de dólares durante el primer bimestre de 2026, lo que representa un aumento del 11,1 % en comparación con el mismo período del año anterior, informó este miércoles el Banco Central hondureño ( BCH ).

En febrero pasado, los hondureños residentes en el exterior, principalmente en Estados Unidos, enviaron 939,1 millones de dólares, un 7,8 % más que los 870,8 millones enviados en enero.

Estados Unidos, donde residen alrededor de 1,8 millones de hondureños, entre ciudadanos con estatus regular e indocumentados, continúa siendo el principal país de origen de estos fondos, al aportar el 85 % del total recibido por la nación centroamericana, añadió.

España es el segundo país emisor, con 9,1 %, mientras que Alemania, Canadá, Costa Rica, Italia, México y Panamá aportan el 5,9 % restante en conjunto.

Detalló que las madres son las principales destinatarias de estos flujos, concentrando más del 39,6 % de los beneficiarios, y que más del 86 % de los recursos se destina a cubrir necesidades básicas, principalmente alimentación, salud y educación, detalló el BCH.

El emisor del Estado indicó que el 83,5 % de los hondureños envía dinero al menos una vez al mes y el 81,5 % lo hace a través de empresas remesadoras.

Las remesas familiares superan el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras, un país de unos diez millones de habitantes, donde más del 60 % de la población vive en condiciones de pobreza, según cifras oficiales.