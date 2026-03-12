  1. Inicio
Bus cae desde un puente en El Porvenir, Atlántida, y deja varios heridos

La unidad cayó unos 15 metros desde el puente en el sector El Pino

Los heridos están siendo trasladados a centros asistenciales de la región atlántica.

El Porvenir, Atlántida.

Un bus con más de una decena de pasajeros se precipitó este jueves a una quebrada en el sector El Pino, El Porvenir, Atlántida.

El accidente vial, en el que fue protagonista una unidad Toyota Coaster, se salió de la vía y cayó unos 15 metros. Se reportan varias personas heridas, mientras cuerpos asistenciales llegaron al sitio y auxiliaron a los participantes.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Atlántida, de La Ceiba, para recibir atención médica.

​El autobús, que cubría la ruta entre San Pedro Sula y Tocoa, en Colón perdió el control por razones que aún están bajo investigación, terminando debajo de la estructura del puente.

