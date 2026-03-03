Honduras, donde las remesas tienen mayor peso en la economía

San Pedro Sula, Honduras

Honduras se convirtió en 2025 en el país de América Latina que recibió el mayor porcentaje de remesas respecto al Producto Interno Bruto (PIB), consolidando su alta dependencia económica de los emigrantes que trabajan en Estados Unidos.

Según el informe Resiliencia y perspectivas de crecimiento en una economía global cambiante, publicado el 3 de marzo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Honduras recibió remesas equivalentes a aproximadamente el 30% de su PIB en 2025.

En 2025, de acuerdo con la balanza de cambiaria del Banco Central de Honduras (BCH), los hondureños en el exterior transfirieron a sus familias en Honduras más de $12,212 millones.

En comparación, otros países de la región mostraron porcentajes menores aunque significativos: Nicaragua rondó el 30%, El Salvador el 27.5%, Guatemala el 21%. República Dominicana, México, Ecuador, Bolivia y otros países registraron una participación inforior al 10%.