Europa es la región que deja más ganancias a Honduras

Europa es la única región del mundo con la cual Honduras tiene balanza comercial con un saldo positivo, es decir, exporta más de lo que importa: $1,778.9 millones contra $1,356.2 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 14:34 -
  • Juan Carlos Rivera
Europa compró bienes a Honduras por más de $1,778 millones (hasta noviembre de 2025), entre los productos adquiridos, está el café.

 Foto: La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

Honduras, un país que históricamente ha dependido del mercado estadounidense, aumenta las exportaciones hacia Europa y ahora alcanza un superávit comercial que supera los $400 millones.

Cifras preliminares del Banco Central de Honduras indican que Honduras exportó a Europa en 2025 (hasta noviembre) $1,778 millones, una cifra sustancialmente superior a la registrada en los dos años anteriores: $1,331 millones (2023) y $1,151 millones (2024).

Imposición de visa redujo el turismo inglés hacia Honduras

Las compras realizadas por Honduras a Europa crecieron mínimamente, pasaron a $1,356 millones (2025) de las registradas en los dos años previos: $1,178 millones (2023) y $1,207 millones (2024).

La balanza comercial (suma mercancías generales y bienes para transformación) contabiliza una diferencia positiva para Honduras de $422 millones, con este saldo, Europa se mantiene como la única región con la cual este país centroamericano mantiene un superávit.

"Con Europa se observó un superávit de $422.8 frente a lo registrado en el mismo período del año anterior, indicando un crecimiento de 54.4% ($627.1 millones) en las exportaciones, fundamentalmente de café a destinos como Alemania, Bélgica, Italia y Francia. Asimismo, las importaciones desde el mercado europeo aumentaron $148.7 millones, en productos como abonos, fertilizantes y medicamentos", explica el BCH la relación comercial en el Informe de Comercio Exterior de Bienes.

Por otro lado, la relación comercial con Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) no ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos tres años, pues el saldo de exportaciones de 2025 (hasta noviembre) ha mostrado crecimientos exiguos: $6,011 millones (2023), $5,823 millones (2024) y $6,057 millones (2025).

Expansión de tiendas chinas preocupa a comerciantes hondureños

Las importaciones tampoco han mostrado un crecimiento significativo, de $12,418 millones pasó a $12,426 millones en 2024 y $12,779 millones en 2025, dejando, el último año un déficit comercial negativo para Honduras de $3,621 millones, de acuerdo con cifras del BCH.

Juan Carlos Rivera
Juan Carlos Rivera
juan.rivera@laprensa.hn

Licenciado en periodismo (Universidad Nacional Autónoma de Honduras), máster en finanzas (Universidad Tecnológica Centroamericana), máster en dirección empresarial con orientación en gerencia de competencias directivas (Universidad Europea de Madrid). Más de 25 años en periodismo.

