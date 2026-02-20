Europa es la región que deja más ganancias a Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Honduras, un país que históricamente ha dependido del mercado estadounidense, aumenta las exportaciones hacia Europa y ahora alcanza un superávit comercial que supera los $400 millones. Cifras preliminares del Banco Central de Honduras indican que Honduras exportó a Europa en 2025 (hasta noviembre) $1,778 millones, una cifra sustancialmente superior a la registrada en los dos años anteriores: $1,331 millones (2023) y $1,151 millones (2024).

Las compras realizadas por Honduras a Europa crecieron mínimamente, pasaron a $1,356 millones (2025) de las registradas en los dos años previos: $1,178 millones (2023) y $1,207 millones (2024).

La balanza comercial (suma mercancías generales y bienes para transformación) contabiliza una diferencia positiva para Honduras de $422 millones, con este saldo, Europa se mantiene como la única región con la cual este país centroamericano mantiene un superávit. "Con Europa se observó un superávit de $422.8 frente a lo registrado en el mismo período del año anterior, indicando un crecimiento de 54.4% ($627.1 millones) en las exportaciones, fundamentalmente de café a destinos como Alemania, Bélgica, Italia y Francia. Asimismo, las importaciones desde el mercado europeo aumentaron $148.7 millones, en productos como abonos, fertilizantes y medicamentos", explica el BCH la relación comercial en el Informe de Comercio Exterior de Bienes.

Por otro lado, la relación comercial con Norteamérica (Canadá, Estados Unidos y México) no ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos tres años, pues el saldo de exportaciones de 2025 (hasta noviembre) ha mostrado crecimientos exiguos: $6,011 millones (2023), $5,823 millones (2024) y $6,057 millones (2025).