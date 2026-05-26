Riesgo de brote de sarampión en Honduras es mayor por baja vacunación

San Pedro Sula, Honduras.

La baja cobertura de vacunación en San Pedro Sula mantiene en alerta a especialistas de la zona norte, ante el riesgo de que el sarampión, una enfermedad altamente contagiosa, pueda propagarse en el país como ya ha ocurrido en Guatemala y El Salvador, que a la fecha registran 6,000 y 18 casos confirmados, respectivamente. De acuerdo con la Región Sanitaria Metropolitana de San Pedro Sula, a más de dos semanas de haber iniciado la campaña nacional de inmunización, el municipio no ha alcanzado ni al 10% de la meta establecida de vacunar a 170,000 personas, entre niños menores de cinco años, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. El panorama es similar a nivel nacional, donde los bajos índices de imunización obligaron a la Secretaría de Salud a extender la jornada de vacunación hasta el 15 de junio. La decisión responde a que la cobertura nacional se mantiene por debajo del 70%, una cifra que preocupa especialmente por el rezago en la atención de los menores de cinco años, el grupo de edad que registra menor asistencia a centros de salud o puntos de vacunación. Para el doctor Luis Romero, infectólogo del hospital Mario Rivas, esta combinación entre baja vacunación y la circulación del virus en la región aumenta la exposición de la población y deja abierta la posibilidad de nuevos contagios, debido a que el sarampión figura entre las enfermedades infecciosas más transmisibles. El especialista explicó que una persona infectada puede contagiar a varias en poco tiempo, incluso antes de que el cuadro sea identificado clínicamente. "Una persona con sarampión puede infectar a entre nueve y 25 personas, lo que dificulta su control, especialmente cuando hay circulación activa en países vecinos", dijo.

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Explicó que la transmisión ocurre principalmente vía aérea, a través de pequeñas partículas expulsadas al toser, hablar o estornudar, y puede mantenerse durante horas en espacios cerrados. Romero advirtió que uno de los principales problemas es la percepción de la población, que no está llevando a vacunar a sus hijos y aún no dimensiona la gravedad real de la enfermedad. "Muchos piensan que solo es un sarpullido y que se les va a pasar, pero el sarampión, aparte de ser altamente transmisible, también puede ser potencialmente mortal para los menores de un año que no han iniciado o completado su esquema de vacunación", indicó. El especialista informó que el sarampión inicia con síntomas similares a un resfriado, como fiebre alta, congestión nasal, tos seca y conjuntivitis. Posteriormente, aparece un exantema o manchas rojas que comienzan en el rostro y se extienden hacia el resto del cuerpo. También puede presentarse malestar general, dolor de garganta y, en algunos casos, pequeñas manchas blancas en la boca. Mientras que entre las complicaciones más graves se encuentran la neumonía y la encefalitis, por lo que recalcó que "se trata de un virus con capacidad de provocar cuadros clínicos graves" y que, incluso si un paciente se recupera existe el riesgo de desarrollar complicaciones años después.

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