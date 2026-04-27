Nasry Asfura impulsa semana de vacunación ante cuestionamientos por casos de menores

Tegucigalpa, Honduras.

La Secretaría de Salud anunció el inicio de la Semana de Vacunación en las Américas 2026, una iniciativa impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) con el objetivo de reforzar la inmunización en la región y prevenir enfermedades. A través de su cuenta oficial en la red social X, la institución instó a la población a acudir a los centros de salud y completar sus esquemas de vacunación como parte de esta jornada. Asimismo, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, destacó la importancia de la vacunación como una herramienta fundamental de salud pública.

“Reconocemos la importancia del lanzamiento de la Semana de Vacunación de las Américas, impulsada por la Organización Panamericana de la Salud. Las vacunas han salvado más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años”, afirmó Asfura. El mandatario subrayó que la inmunización es clave para proteger a la población y garantizar el bienestar colectivo. “Son, sin lugar a dudas, una de las herramientas más efectivas y trascendentales de la salud pública, capaces de proteger generaciones, preservar vidas y garantizar el futuro de nuestras naciones”.

Arranca la Semana de Vacunación en las Américas 2026 💉🌎



El presidente Nasry Asfura comparte un mensaje claro: proteger la vida a través de la vacunación. 🇭🇳💙



✔️ Acude a tu centro de salud más cercano

✔️ Completa tu esquema de vacunación

✔️ Protege a quienes más amas pic.twitter.com/P695kzM8iX — Secretaría de Salud de Honduras, Oficial (@saludgobhn) April 27, 2026

Asimismo, el mandatario advirtió sobre el resurgimiento de enfermedades prevenibles. “El sarampión está reapareciendo en distintas regiones del mundo. Este hecho nos recuerda que no podemos dejar de trabajar en la prevención. Mantener altas coberturas de vacunación no es una opción, es una responsabilidad”. Asfura también resaltó los avances del país en materia de inmunización. “Honduras avanza con firmeza en la protección de la vida. Contamos con un esquema nacional que incluye 24 vacunas que nos protegen contra 27 enfermedades, y garantizamos vacunación gratuita para toda la población sin distinción”, indicó. Además, el presidente de Honduras hizo un llamado a la población a sumarse a la campaña de vacunación como un acto de amor. "Junto a la Organización Panamericana de la Salud, hacemos un llamado a las familias a cumplir con sus esquemas de vacunación, a proteger a sus hijos y a cuidar de sus seres queridos. Cada vacuna aplicada fortalece a nuestras comunidades y nos acerca a una América más segura, solidaria y saludable", concluyó Asfura.

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