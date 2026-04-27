Video: captan el accidente en moto del hijo de Tuky Bendaña

Choloma, Honduras

De acuerdo con información confirmada por Diario La Prensa, Bendaña Cardona sufrió el percance mientras participaba en una carrera de motocicletas.

El hecho fue captado ayer, 26 de abril, en video, donde se observa el momento en que se produce el incidente.

Un accidente ocurrido durante una competencia de motocross dejó gravemente herido al médico hondureño Sergio Bendaña Cardona , hijo del reconocido doctor Arturo Tuky Bendaña .

En las imágenes que circulan, se aprecia cuando intenta saltar un obstáculo durante el recorrido, pierde el control de la motocicleta y cae violentamente hacia un costado, evidenciando un fuerte golpe contra el suelo.

Tras el accidente, fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica especializada. “Está en el hospital por un accidente de moto. Lo tienen en cuidados intensivos”, indicó una fuente cercana al médico, quien actualmente se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a la gravedad de sus lesiones.

Sergio Bendaña Cardona es ginecólogo y obstetra, y forma parte de una reconocida familia en el ámbito médico y público del país. Su padre, Arturo Tuky Bendaña, es una figura ampliamente conocida en Honduras.

A través de redes sociales, familiares del médico han expresado mensajes de fe y esperanza, señalando que confían en su recuperación.

Hasta el momento, no se han brindado mayores detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias específicas en que ocurrió el accidente.

Las autoridades y organizadores del evento no han emitido un informe oficial sobre el incidente. Entretanto, el video del accidente ha comenzado a circular en redes sociales, generando diversas reacciones.