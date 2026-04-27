Tegucigalpa se proyecta en USA: alcalde posiciona la capital como destino de inversión

Tegucigalpa, Honduras

La capital hondureña busca ganar espacio en la agenda internacional. El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, promovió a Tegucigalpa como un destino atractivo para la inversión durante una serie de intervenciones en medios y foros en Estados Unidos. En entrevistas concedidas a DC Journal y Univision, el edil expuso el potencial de la ciudad como un socio estratégico dentro de la relación entre América Latina y Estados Unidos, destacando el papel creciente de los gobiernos locales en el desarrollo económico regional. Su participación se enmarca en el encuentro de alcaldes de las Américas que se celebra en Miami, donde autoridades municipales discuten desafíos comunes como el crecimiento urbano, la seguridad y los flujos migratorios.

En ese espacio, Zelaya planteó que las ciudades concentran a más del 80% de la población latinoamericana, lo que las convierte en actores clave para impulsar oportunidades y mejorar las condiciones de vida. “El nearshoring ya no es un concepto teórico; es una necesidad estratégica”, afirmó el alcalde, al referirse a la reconfiguración de las cadenas de suministro hacia mercados más cercanos, un escenario en el que, según sostuvo, Tegucigalpa puede posicionarse por su ubicación y potencial logístico.

Desde esa visión, el jefe municipal destacó avances en la simplificación de trámites, reducción de tiempos para permisos comerciales y modernización de servicios públicos, medidas orientadas a facilitar la inversión y dinamizar la economía local. Además, vincula el crecimiento económico con la disminución de la migración, al señalar que la generación de empleo y oportunidades, especialmente para jóvenes, permite que las personas construyan su futuro en sus comunidades.

En materia de seguridad, Zelaya recalca que se trata de un pilar fundamental para atraer inversiones y consolidar un entorno favorable para el desarrollo. Por otro lado, advierte que la innovación y la transformación digital serán factores determinantes en la competitividad de las ciudades en los próximos años. El alcalde también planteó la necesidad de evolucionar hacia un modelo de cooperación internacional donde las ciudades asuman un rol más activo y afirmó que el Distrito Central está preparado para consolidarse como un socio confiable en la región.