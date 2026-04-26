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Jardines del Valle también muestra lo que las motosierras de Contreras se llevaron

Los pobladores de la colonia Jardines del Valle denuncian que para abrir una calle en esa colonia cortaron más de 20 caobas a vista y paciencia de todos.

  • Actualizado: 26 de abril de 2026 a las 14:41 -
  • La Prensa
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Desde hace varias semanas los habitantes de Jardines del Valle denunciaron que muchos árboles fueron talados sin que nadie pudiera hacer nada. Los empleados municipales se llevaron la madera de color.

 Fotos: La Prensa
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Son árboles que tenían años de haber sido plantados por la comunidad, dijo el expresidente del patronato de la colonia Jardines del Valle, Carlos Flores.

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La municipalidad de San Pedro Sula en el afán de abrir una calle derribó un muro de concreto y también más de 20 árboles de caoba, denunciaron los pobladores.

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Todos esos árboles que se ven en la fotografía fueron cortados y nadie sabe a donde fue a parar la madera, denuncian los dirigentes de Jardines del Valle.

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Luego de cortar todos los árboles así quedó la calle. El daño ambiental es evidente en la zona ya que las plantas daban frescura en la zona, en una vía poco transitada.

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Así era la calle, según manifiestan los vecinos, pero el alcalde Roberto Contreras se dio a la tarea de podar los árboles para ampliar una calle entre Jardines del Valle y la Violeta.

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Los pobladores y sampedranos hacen un llamado al alcalde Roberto Contreras que pare con la deforestación y que siga plantando árboles sin dañar los que llevan años creciendo.

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Una muesta de lo ocurrido en Jardines del valle donde la motosierra no se detuvo. Las personas se asmbran de la agilidad para depredar, ya que cuando un árbol representa peligro se lleva mucho tiempo para que los municipales puedan dar un permiso.

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Lamentable, así catalogan lo que ocurre en la ciudad contra la naturaleza y esperan que la Fiscalía del Ambiente pueda poner un alto a este "crimen" ambiental.

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La Fiscalía del Ambiente anunció que realizará inspecciones en las zonas afectadas y determinará si hay o no delito ambiental y deducir responsabilidades a quien las tenga.

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