Todo lo que debe saber para tramitar el RTN en Honduras

El Registro Tributario Nacional (RTN) es un documento legal y obligatorio en Honduras que identifica a las personas naturales y jurídicas como contribuyentes ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR). Este registro es esencial para realizar diversas actividades legales, comerciales y financieras en el país.
Deben obtener el RTN todas las personas o entidades con obligaciones tributarias. Entre ellas se incluyen contribuyentes con compromisos fiscales, como el pago de impuestos, tasas y contribuciones; contribuyentes con obligaciones formales, como la presentación de declaraciones y retenciones; así como empresas y organizaciones, incluidos importadores, exportadores, sociedades mercantiles, cooperativas e instituciones sin fines de lucro con empleados.
En Honduras existen cuatro tipos de RTN, según la naturaleza del contribuyente: persona natural sin obligaciones, persona natural con obligaciones, comerciante individual y persona jurídica. Este documento es requerido para trámites bancarios, celebración de contratos, obtención de empleo y contraer matrimonio.
La persona natural sin actividad económica debe llenar el formulario SAR-410-PN-A, disponible gratuitamente en las oficinas del SAR o descargable en www.sar.gob.hn/formulariospreimpresos. En el mismo sitio está disponible el formulario SAR-410-PN-B para personas naturales con actividad económica y obligaciones formales.
Para solicitar el RTN se debe presentar original y copia del Documento Nacional de Identificación (DNI), en el caso de hondureños; y original y copia del pasaporte o carné de residente, en el caso de extranjeros. También es obligatorio presentar un documento que acredite la dirección exacta, como recibo de servicio público, contrato de alquiler o arrendamiento comercial, constancia de vecindad o comprobante de servicios privados (internet, cable o telefonía).
En la página oficial del SAR, los usuarios pueden solicitar la actualización o reposición del RTN; sin embargo, el trámite por primera vez debe realizarse de manera presencial. En San Pedro Sula, las oficinas están ubicadas en la Primera Calle.
Aunque el RTN debe solicitarse de forma personal, puede gestionarse mediante un tercero con carta poder autenticada. La emisión por primera vez no tiene costo; en caso de reposición, el trámite tiene un valor de 200 lempiras. Las autoridades recomiendan crear acceso a la oficina virtual del SAR para descargar el documento sin costo las veces que sea necesario. Este acceso también debe gestionarse de forma presencial.
En el caso de comerciante individual, se requiere presentar el DNI, el documento de constitución y sus modificaciones (original y copia), así como un documento que acredite la dirección exacta, como recibo de servicio público, contrato de alquiler o constancia de vecindad.
Para persona jurídica o sociedad mercantil, los requisitos incluyen el documento de constitución y sus modificaciones (original y copia), el DNI del representante legal —quien debe estar previamente inscrito en el RTN—, el DNI de los miembros de la sociedad y un comprobante de domicilio, como recibo de servicio público o contrato de alquiler.
El RTN de las personas naturales corresponde al número del DNI con un dígito adicional. En el caso de las personas jurídicas, el RTN es válido hasta el cese de operaciones.