Todo lo que debe saber para tramitar el RTN en Honduras

Para solicitar el RTN se debe presentar original y copia del Documento Nacional de Identificación (DNI), en el caso de hondureños; y original y copia del pasaporte o carné de residente, en el caso de extranjeros. También es obligatorio presentar un documento que acredite la dirección exacta, como recibo de servicio público, contrato de alquiler o arrendamiento comercial, constancia de vecindad o comprobante de servicios privados (internet, cable o telefonía).